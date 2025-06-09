Протести проти дій іміграційних агентів Трампа та Нацгвардії у США: 27 арештів у Лос-Анджелесі, 60 – у Сан-Франциско

У неділю в центрі Лос-Анджелеса відбулося 27 арештів, у Сан-Франциско затримано близько 60 людей у зв’язку з протестами проти дій міграційної служби та Нацгвардії, які супроводжувались заворушеннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

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Під час нічної пресконференції начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл поінформував, що "загалом у центрі Лос-Анджелеса в неділю було здійснено 27 арештів".

Серед правопорушень, за словами очільника поліції, було "кидання коктейлю Молотова в офіцера та в'їзд мотоциклом у поліцейську шеренгу".

Макдоннелл уточнив, що "сімнадцять арештів у неділю були здійснені Каліфорнійським дорожнім патрулем під час розгону протестувальників на шосе 101, тоді як поліція Лос-Анджелеса здійснила 10 арештів під час сутичок у центрі міста".

Крім того, посадовець нагадав, що "у суботу було здійснено 29 арештів за ймовірне нерозіходження".

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У зв’язку з протестами, що тривають у фінансовому районі Лос-Анджелеса, місцеві правоохоронці звернулись до громадян із закликом фіксувати можливі злочини, - повідомляє CNN.

У мережі X правоохоронці підкреслюють, що своєчасне повідомлення про інциденти дозволить офіційно задокументувати всі пошкодження та ефективніше розслідувати можливі правопорушення.

Усім підприємствам або мешканцям рекомендується повідомляти про будь-які випадки вандалізму, пошкодження чи мародерства до Центрального відділу поліції Лос-Анджелеса, щоб це можна було задокументувати в офіційному поліцейському звіті. Будь ласка, сфотографуйте всі випадки вандалізму та пошкодження перед прибиранням - написала поліція Лос-Анджелеса на платформі X.

Заклики поліції надійшли після того, як у місті розпочалося розслідування щодо ймовірного мародерства в одному з районів ділового центру Лос-Анджелеса. Уточнюється, що мова йде саме про період активних протестних акцій.

Як повідомляє CNN, у Сан-Франциско поліція затримала близько 60 людей під час протесту проти рейдів міграційних агентів та Нацгвардії.

За даними поліції Сан-Франциско, демонстрація почалась близько 19:00 за місцевим часом поблизу перехрестя вулиць Сансом і Вашингтон, неподалік фінансового району міста.

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Сотні протестувальників зібралися біля офісу Імміграційної та митної служби США (ICE), щоб висловити протест проти рейдів і депортацій, які, за словами організаторів, здійснюються по всій Каліфорнії та США.

Поліція повідомляє, що під час протесту частина учасників почала завдавати шкоди майну, нападати та вчиняти інші протиправні дії. Після цього акцію було оголошено "незаконним зібранням", через що багато учасників залишили місце події, хоча деякі відмовились підкоритися наказу.

За даними поліції, двоє офіцерів дістали поранення, одного з них госпіталізували з травмами, що не становлять загрози життю.

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