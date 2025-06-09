Протесты против действий иммиграционных агентов Трампа и Нацгвардии в США: 27 арестов в Лос-Анджелесе, 60 – в Сан-Франциско
Киев • УНН
В Лос-Анджелесе задержали 27 человек, в Сан-Франциско – около 60 из-за протестов против миграционной службы и Нацгвардии. Есть информация о беспорядках и повреждении имущества.
В воскресенье в центре Лос-Анджелеса произошло 27 арестов, в Сан-Франциско задержано около 60 человек в связи с протестами против действий миграционной службы и Нацгвардии, которые сопровождались беспорядками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Во время ночной пресс-конференции начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл проинформировал, что "в общей сложности в центре Лос-Анджелеса в воскресенье было осуществлено 27 арестов".
Среди правонарушений, по словам главы полиции, было "бросание коктейля Молотова в офицера и въезд мотоциклом в полицейский строй".
Макдоннелл уточнил, что "семнадцать арестов в воскресенье были осуществлены Калифорнийским дорожным патрулем во время разгона протестующих на шоссе 101, тогда как полиция Лос-Анджелеса осуществила 10 арестов во время столкновений в центре города".
Кроме того, чиновник напомнил, что "в субботу было осуществлено 29 арестов за вероятное неразохождение".
Дополнительно
В связи с протестами, которые продолжаются в финансовом районе Лос-Анджелеса, местные правоохранители обратились к гражданам с призывом фиксировать возможные преступления, - сообщает CNN.
В сети X правоохранители подчеркивают, что своевременное сообщение об инцидентах позволит официально задокументировать все повреждения и эффективнее расследовать возможные правонарушения.
Всем предприятиям или жителям рекомендуется сообщать о любых случаях вандализма, повреждения или мародерства в Центральный отдел полиции Лос-Анджелеса, чтобы это можно было задокументировать в официальном полицейском отчете. Пожалуйста, сфотографируйте все случаи вандализма и повреждения перед уборкой
Призывы полиции поступили после того, как в городе началось расследование относительно вероятного мародерства в одном из районов делового центра Лос-Анджелеса. Уточняется, что речь идет именно о периоде активных протестных акций.
Как сообщает CNN, в Сан-Франциско полиция задержала около 60 человек во время протеста против рейдов миграционных агентов и Нацгвардии.
По данным полиции Сан-Франциско, демонстрация началась около 19:00 по местному времени вблизи перекрестка улиц Сансом и Вашингтон, неподалеку от финансового района города.
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Сотни протестующих собрались возле офиса Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), чтобы выразить протест против рейдов и депортаций, которые, по словам организаторов, осуществляются по всей Калифорнии и США.
Полиция сообщает, что во время протеста часть участников начала наносить ущерб имуществу, нападать и совершать другие противоправные действия. После этого акция была объявлена "незаконным собранием", из-за чего многие участники покинули место происшествия, хотя некоторые отказались подчиниться приказу.
По данным полиции, двое офицеров получили ранения, одного из них госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы жизни.
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