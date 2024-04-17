Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет

Во Львове завершился архитектурный конкурс на создание мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины, который будет включать зону захоронений, мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий. Об этом сообщил Львовский городской совет, пишет УНН.

Детали

Три месяца длился архитектурный конкурс во Львове для создания мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины на улице Мечникова. В нем планируется разместить зону захоронений, мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий.

Победу в конкурсе одержали архитекторы Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер из Хмельницкого с концептуальным проектом. В дальнейшем он будет разрабатываться при участии совещательного совета, в состав которого входят военные, семьи погибших и представители духовенства, с которыми архитекторы недавно встречались.

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В проекте было предложено изготавливать надгробные сооружения на кладбище из белого архитектурного бетона с добавлением натурального камня ("терраццо"). Надгробные камни будут иметь место для фотографии, имени и лет жизни умершего, а также пространство для цветов и свечей. Возле каждой могилы также будут установлены места для сидения с унифицированным дизайном.

Колумбарий, являющийся важной частью зоны захоронений, будет местом для захоронения урн с прахом, к которому можно будет добраться как по лестнице, так и с помощью пандуса.

На передней части комплекса возле ул. Мечникова предлагается обустроить площадь с монументом неизвестному воину. Концепция новой площади заключается в изменении оси города на историческую. Эта ось направлена на Северо-Восток и Восток в усредненную точку, объединяющую координаты боев за Киев, Харьков, Донецк, Авдеевку, Дебальцево, Иловайск, Херсон и основное направление обороны Украины. Такое смещение оси должно привлечь внимание к географическому единству Украины и контрастировать со структурой города, врезаясь в нее - говорит автор проекта Дмитрий Райфшнайдер.

Форма Монумента неизвестному воину будет напоминать щит, и может иметь много символических значений. Однако основным элементом являются зеленые дорожки, символически простираются к небу, а зелень на щите символизирует цвет нации, который стал на защиту государства. На площади перед монументом также разместят плиту с графическими знаками бригад и подразделений, герои которых боролись за Украину, и место для возложения цветов.

На конце "марсового поля" установят крест в честь Украинской галицкой армии, который замкнет центральную ось комплекса. Возле креста предусмотрено место для молитвы.

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