Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Кабинет министров Украины утвердил документ, который четко определяет расположение Национального военного мемориального кладбища на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Определено, на реализацию положений Закона Украины от 08.12.2023 N 3505-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища", местом расположения Национального военного мемориального кладбища Гатненскую сельскую территориальную общину Фастовского района Киевской области - написал Мельничук.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что документ четко определяет расположение Национального военного мемориального кладбища на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области.

Создание такого кладбища имеет очень большое значение для нашей страны, и поэтому - в центре внимания нашего Правительства - добавил он.

Напомним

В феврале 2024 года правительство решило вопрос с выделением средств на строительство Национального военного кладбища.

В мае 2023 года Верховная Рада приняла решение о создании в Украине Национального военного мемориального кладбища.

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