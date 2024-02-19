В Херсоне восстановили герб на мемориале Героям Украины: новый трезубец изготовлен из металлолома с уничтоженной российской техники
Киев • УНН
На мемориале Героям Украины в Херсоне восстановили герб с новым трезубцем, изготовленным из металлолома от уничтоженной российской техники.
Во время оккупации враг разрушил херсонский мемориал Героям Небесной Сотни и воинам, погибшим в зоне АТО/ООС, свалив бронемашиной трезубец, но сегодня в городе установлен новый герб, который изготовлен из сожженной российской техники. Об этом говорится в Telegram председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, передает УНН.
Детали
Для города Херсон изготовлен особый трезубец, который установлен вместо символа, который был разрушен во время российской оккупации правобережья Херсонщины.
В апреле 2022 года, когда Херсон был оккупирован российской армией, враг разрушил мемориал Героям Небесной Сотни и воинам, погибшим в зоне АТО/ООС. Герб, который там был, сорвали с помощью бронемашины. россия пыталась стереть все украинское. Не получилось.
После того, как Силы обороны Украины освободили эту часть области от российских оккупантов, в городе начали восстанавливать украинские символы.
Указывается, что новый трезубец изготовили именно из железа, которое осталось от российской техники.
Воплотил эту идею, скульптор и волонтер Сергей Вукулов. Трезубец установлен в День Государственного герба Украины.
Напомним,
Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.
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В Херсоне восстановили герб на мемориале Героям Украины: новый трезубец изготовлен из металлолома с уничтоженной российской техники
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