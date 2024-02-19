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В Херсоне восстановили герб на мемориале Героям Украины: новый трезубец изготовлен из металлолома с уничтоженной российской техники

В Херсоне восстановили герб на мемориале Героям Украины: новый трезубец изготовлен из металлолома с уничтоженной российской техники

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:19  •  12298 просмотра

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На мемориале Героям Украины в Херсоне восстановили герб с новым трезубцем, изготовленным из металлолома от уничтоженной российской техники.

Во время оккупации враг разрушил херсонский мемориал Героям Небесной Сотни и воинам, погибшим в зоне АТО/ООС, свалив бронемашиной трезубец, но сегодня в городе установлен новый герб, который изготовлен из сожженной российской техники. Об этом говорится в Telegram председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, передает УНН.

Детали

Для города Херсон изготовлен особый трезубец, который установлен вместо символа, который был разрушен во время российской оккупации правобережья Херсонщины.  

В апреле 2022 года, когда Херсон был оккупирован российской армией, враг разрушил мемориал Героям Небесной Сотни и воинам, погибшим в зоне АТО/ООС. Герб, который там был, сорвали с помощью бронемашины. россия пыталась стереть все украинское. Не получилось. 

- пишет председатель Херсонской ОВА.

После того, как Силы обороны Украины освободили эту часть области от российских оккупантов, в городе начали восстанавливать украинские символы.

Указывается, что новый трезубец изготовили именно из железа, которое осталось от российской техники.

Воплотил эту идею, скульптор и волонтер Сергей Вукулов. Трезубец установлен в День Государственного герба Украины.

Напомним,

Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм18 февраля 2024, 20:40 • 28631 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКультура
В Херсоні відновили герб на меморіалі Героям України: новий тризуб виготовлений з металобрухту зі знищеної російської техніки
Kherson restores coat of arms on memorial to Heroes of Ukraine: new trident made of scrap metal from destroyed Russian equipment
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В Херсоне восстановили герб на мемориале Героям Украины: новый трезубец изготовлен из металлолома с уничтоженной российской техники

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