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День Державного герба України. Що ще можна відзначити 19 лютого

День Державного герба України. Що ще можна відзначити 19 лютого

Київ • УНН

 • 29330 перегляди

Сьогодні в Україні відзначається День Державного герба. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про затвердження Малого державного герба України у вигляді золотистого тризубу на синьому фоні.

Сьогодні в Україні відзначається День Державного герба, пише УНН.

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про затвердження Малого державного герба України у вигляді золотистого тризубу на синьому фоні.

Розробка проектів Державного герба України розпочалася ще до розпаду срср. В основі більшості з них лежав саме тризуб – символ, який дійшов до гас ще з часів Київської Русі.

Тризуб оповитий гілками оливкового дерева був гербом Української Народної Республіки.

Після 1992 року роботи над Великим державним гербом України продовжилася. Було проведено безліч конкурсів, але жоден з проектів так і не дійшов до стадії обговорення у Верховній Раді.

Останнім часом все частіше лунають думки, що Україні, взагалі, не потрібен Великий державний герб.

Також сьогодні можна долучитися до заходів з нагоди Дня запобігання плагіату.

Плагіат – це використання чужої роботи або ідей без належного зазначення авторства, видаючи їх за власні.

Мета події – нагадати про необхідність боротьби з крадіжками інтелектуальної власності, заохотити, в першу чергу, викладачів, студентів і дослідників дотримуватися принципів оригінальності та доброчесності у своїх роботах.

Ще 19 лютого – це Міжнародний день перетягування канату.

Перетягування канату як розвага та змагання для чоловіків відоме ще з стародавніх часів.

З 1900 по 1920 як дисципліна легкої атлетики та окремий вид спорту входило до програми Олімпійських ігор.

У 1960 році була створена Міжнародна федерація перетягування канату. На даний момент до неї входять 51 національна федерація.

Після вчорашнього неофіційного Всесвітнього дня китів сьогодні зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до офіційного Міжнародного дня захисту морських ссавців.

Подія встановлена честь того, саме 19 лютого 1986 року набула чинності на була чинності заборона на проведення китобійного промислу, через який популяція китів у Світовому океані суттєво скоротилася.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників, апостолів від 70-ти Архипа та Филимона та мучениці Апфії, які жили у І столітті на території сучасної Туреччини.

Архип був єпископом і проповідником. А в будинку подружжя Филимона та Апфії проводилися таємні християнські богослужіння. Під час одного з них усіх трьох схопили, жорстоко катували, та забили на смерть камінням.

Іменини 19 лютого святкують Архип, Филимон, Пилип, Ганна.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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