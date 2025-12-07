$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 22987 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 30093 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 40314 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 39219 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 47112 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 50782 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37572 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 74216 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41676 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38181 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Океанологи з MBARI зафіксували живого семирукого восьминога вагою до 75 кг на глибині 700 метрів, що стало четвертим випадком за 40 років. Цей восьминіг, відомий як Haliphron atlanticus, насправді має вісім щупалець, але самці приховують одне для розмноження.

Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога

У морських глибинах вперше за 40 років зафіксували живого семирукого восьминога "восьминога-краплю". Океанологи з MBARI зробили рідкісні кадри цього велетня вагою до 75 кг, який надзвичайно рідко трапляється живим. Про це інформує видання IFLScience, передає УНН.

Деталі

Нещодавно океанологам з Монтерейського акваріуму та науково-дослідного інституту MBARI вдалося зафіксувати кілька неймовірних кадрів цих восьминогів. За 40 років досліджень це вже четвертий випадок зустрічі з ними, а у світі загалом зафіксовано лише кілька спостережень, зокрема декілька вражаючих знімків, зроблених дайвером Еріком Аскілрудом.

Його помітили за допомогою дистанційно керованого апарата (ROV) під назвою Ventana, який минулого місяця курсував у затоці Монтерей в рамках дослідницької експедиції. Того дня старший науковець Стівен Хаддок та дослідники з команди MBARI з біорізноманіття та біооптики стали свідками рідкісного видовища на глибині приблизно 700 метрів - семирукого восьминога у всій його красі

- йдеться у дописі.

Зазначається, що такі восьминоги, відомі науці як Haliphron atlanticus, насправді мають вісім щупалець, проте їх називають семирукими через цікаву поведінку самців.

Під час спарювання самець відриває спеціальне щупальце, відоме як гектокотилус, аби використовувати його як інструмент для передачі заплідку. Більшу частину це щупальце заховане під одним з очей, тому самці мають такий вигляд, ніби мають сім щупалець.

Незалежно від кількості щупалець, побачити одного з цих восьминогів живим - рідкісне та надзвичайне явище.

"За допомогою 4K-камери, спеціально розробленої інженерами MBARI для дослідження глибоководних районів, команда зібрала детальні спостереження за зовнішнім виглядом і поведінкою тварини. Цей надзвичайний восьминіг тримав у лапах червону шоломову медузу (Periphylla periphylla). Це нове спостереження підкреслює складність глибоководних харчових ланцюгів та їхні дивовижні зв'язки", - повідомили в MBARI.

Нагадаємо

Восьминоги мають унікальну здатність розрізняти зіпсовану їжу та яйця завдяки сенсорам на присосках, що дозволяють їм виявляти шкідливі хімічні речовини. Дослідження Гарвардського та Каліфорнійського університетів підтвердило, що ці тварини реагують на бактерії, які розкладають біологічний матеріал, відмовляючись від зіпсованої їжі.

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Тварини
