Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога

У морських глибинах вперше за 40 років зафіксували живого семирукого восьминога "восьминога-краплю". Океанологи з MBARI зробили рідкісні кадри цього велетня вагою до 75 кг, який надзвичайно рідко трапляється живим. Про це інформує видання IFLScience, передає УНН.

Деталі

Нещодавно океанологам з Монтерейського акваріуму та науково-дослідного інституту MBARI вдалося зафіксувати кілька неймовірних кадрів цих восьминогів. За 40 років досліджень це вже четвертий випадок зустрічі з ними, а у світі загалом зафіксовано лише кілька спостережень, зокрема декілька вражаючих знімків, зроблених дайвером Еріком Аскілрудом.

Його помітили за допомогою дистанційно керованого апарата (ROV) під назвою Ventana, який минулого місяця курсував у затоці Монтерей в рамках дослідницької експедиції. Того дня старший науковець Стівен Хаддок та дослідники з команди MBARI з біорізноманіття та біооптики стали свідками рідкісного видовища на глибині приблизно 700 метрів - семирукого восьминога у всій його красі - йдеться у дописі.

Зазначається, що такі восьминоги, відомі науці як Haliphron atlanticus, насправді мають вісім щупалець, проте їх називають семирукими через цікаву поведінку самців.

Під час спарювання самець відриває спеціальне щупальце, відоме як гектокотилус, аби використовувати його як інструмент для передачі заплідку. Більшу частину це щупальце заховане під одним з очей, тому самці мають такий вигляд, ніби мають сім щупалець.

Незалежно від кількості щупалець, побачити одного з цих восьминогів живим - рідкісне та надзвичайне явище.

"За допомогою 4K-камери, спеціально розробленої інженерами MBARI для дослідження глибоководних районів, команда зібрала детальні спостереження за зовнішнім виглядом і поведінкою тварини. Цей надзвичайний восьминіг тримав у лапах червону шоломову медузу (Periphylla periphylla). Це нове спостереження підкреслює складність глибоководних харчових ланцюгів та їхні дивовижні зв'язки", - повідомили в MBARI.

Нагадаємо

Восьминоги мають унікальну здатність розрізняти зіпсовану їжу та яйця завдяки сенсорам на присосках, що дозволяють їм виявляти шкідливі хімічні речовини. Дослідження Гарвардського та Каліфорнійського університетів підтвердило, що ці тварини реагують на бактерії, які розкладають біологічний матеріал, відмовляючись від зіпсованої їжі.