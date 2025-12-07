Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога

В морских глубинах впервые за 40 лет зафиксировали живого семирукого осьминога "осьминога-каплю". Океанологи из MBARI сделали редкие кадры этого гиганта весом до 75 кг, который чрезвычайно редко встречается живым. Об этом информирует издание IFLScience, передает УНН.

Детали

Недавно океанологам из Монтерейского аквариума и научно-исследовательского института MBARI удалось зафиксировать несколько невероятных кадров этих осьминогов. За 40 лет исследований это уже четвертый случай встречи с ними, а в мире в целом зафиксировано лишь несколько наблюдений, в частности несколько впечатляющих снимков, сделанных дайвером Эриком Аскилрудом.

Его заметили с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) под названием Ventana, который в прошлом месяце курсировал в заливе Монтерей в рамках исследовательской экспедиции. В тот день старший научный сотрудник Стивен Хаддок и исследователи из команды MBARI по биоразнообразию и биооптике стали свидетелями редкого зрелища на глубине примерно 700 метров - семирукого осьминога во всей его красе - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие осьминоги, известные науке как Haliphron atlanticus, на самом деле имеют восемь щупалец, однако их называют семирукими из-за интересного поведения самцов.

Во время спаривания самец отрывает специальное щупальце, известное как гектокотилус, чтобы использовать его как инструмент для передачи оплодотворения. Большую часть это щупальце спрятано под одним из глаз, поэтому самцы выглядят так, будто имеют семь щупалец.

Независимо от количества щупалец, увидеть одного из этих осьминогов живым - редкое и необычайное явление.

"С помощью 4K-камеры, специально разработанной инженерами MBARI для исследования глубоководных районов, команда собрала подробные наблюдения за внешним видом и поведением животного. Этот необычайный осьминог держал в лапах красную шлемовую медузу (Periphylla periphylla). Это новое наблюдение подчеркивает сложность глубоководных пищевых цепей и их удивительные связи", - сообщили в MBARI.

Напомним

Осьминоги обладают уникальной способностью различать испорченную пищу и яйца благодаря сенсорам на присосках, позволяющим им обнаруживать вредные химические вещества. Исследование Гарвардского и Калифорнийского университетов подтвердило, что эти животные реагируют на бактерии, разлагающие биологический материал, отказываясь от испорченной пищи.