6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Океанологи из MBARI зафиксировали живого семирукого осьминога весом до 75 кг на глубине 700 метров, что стало четвертым случаем за 40 лет. Этот осьминог, известный как Haliphron atlanticus, на самом деле имеет восемь щупалец, но самцы скрывают одно для размножения.

Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога

В морских глубинах впервые за 40 лет зафиксировали живого семирукого осьминога "осьминога-каплю". Океанологи из MBARI сделали редкие кадры этого гиганта весом до 75 кг, который чрезвычайно редко встречается живым. Об этом информирует издание IFLScience, передает УНН.

Детали

Недавно океанологам из Монтерейского аквариума и научно-исследовательского института MBARI удалось зафиксировать несколько невероятных кадров этих осьминогов. За 40 лет исследований это уже четвертый случай встречи с ними, а в мире в целом зафиксировано лишь несколько наблюдений, в частности несколько впечатляющих снимков, сделанных дайвером Эриком Аскилрудом.

Его заметили с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) под названием Ventana, который в прошлом месяце курсировал в заливе Монтерей в рамках исследовательской экспедиции. В тот день старший научный сотрудник Стивен Хаддок и исследователи из команды MBARI по биоразнообразию и биооптике стали свидетелями редкого зрелища на глубине примерно 700 метров - семирукого осьминога во всей его красе

- говорится в сообщении.

Отмечается, что такие осьминоги, известные науке как Haliphron atlanticus, на самом деле имеют восемь щупалец, однако их называют семирукими из-за интересного поведения самцов.

Во время спаривания самец отрывает специальное щупальце, известное как гектокотилус, чтобы использовать его как инструмент для передачи оплодотворения. Большую часть это щупальце спрятано под одним из глаз, поэтому самцы выглядят так, будто имеют семь щупалец.

Независимо от количества щупалец, увидеть одного из этих осьминогов живым - редкое и необычайное явление.

"С помощью 4K-камеры, специально разработанной инженерами MBARI для исследования глубоководных районов, команда собрала подробные наблюдения за внешним видом и поведением животного. Этот необычайный осьминог держал в лапах красную шлемовую медузу (Periphylla periphylla). Это новое наблюдение подчеркивает сложность глубоководных пищевых цепей и их удивительные связи", - сообщили в MBARI.

Напомним

Осьминоги обладают уникальной способностью различать испорченную пищу и яйца благодаря сенсорам на присосках, позволяющим им обнаруживать вредные химические вещества. Исследование Гарвардского и Калифорнийского университетов подтвердило, что эти животные реагируют на бактерии, разлагающие биологический материал, отказываясь от испорченной пищи.

Вита Зеленецкая

