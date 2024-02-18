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Всесвітній день китів, День Плутона. Що ще можна відзначити 18 лютого

Київ • УНН

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Сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди всесвітнього дня китів. Організатори події намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.

Сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня китів, пише УНН.

Подія була започаткована у 1980 році на Гавайях. Її організатори намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.

Китобійний промисел, який зародився у Скандинавії, у ІХ-Х століттях, почав стрімко розвиватися у  ХVІІІ столітті. Китів вбивали заради китового вуса, печінки, мозку, залоз та м’яса.

За підрахунками зоозахисників, у ХХ столітті мисливці на китів вбили до трьох мільйонів особин цих ссавців.

З середини ХХ століття світова спільнота почала впроваджувати заходи з обмеження китобійного промислу, який з часом був практично повністю заборонений. В обмежених обсягах промисел ведеться тільки Норвегією, Ісландією і Японією, а також деякими аборигенними народами як одне з традиційних занять.

На думку вчених, на той момент популяція атлантичного кита скоротилася до критичних 400 особин, горбатого кита – до 500 особин.

Наразі, вчені не можуть назвати точну кількість китів у Світовому океані. Вважається, що їх популяція коливається в межах 25 тисяч особин.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня Плутона.

Плутон у 1930 році відкрив Джастін Томбо, і цьому небесному тілу одразу ж був присвоєний статус планети. На початку 90-х років ХХ століття деякі вчені поставили під сумнів цей статус.

Після тривалих наукових суперечок та дискусій у 2006 році Міжнародний астрономічний союз визначив Плутон як карликову планету.

Ще сьогодні можна відзначити День батарейки. Подія започаткована на честь дня народження італійського вченого Алессандро Вольти, який сконструював першу у світі електричну батарею – вольтів стовп.

Він також створив перше найпростіше хімічне джерело струму – гальванічний елемент.

Відомо, що в Оксфордському університеті є дзвін на батарейках, який працює вже більше 175 років. Ніхто не знає, з чого складається батарея і ніхто не бажає розбирати пристрій на частини, аби зрозуміти це.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Агапія, який жив у VІ столітті.

Агапій займався церковною реформою, сприяв будівництву великої кількості храмів, підтримував христянські місії серед готів та франків, які були язичниками.

У 535-536 роках Агапій був Папою Римським.

Іменини 18 лютого святкують Агапій, Андрій, Олександр.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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