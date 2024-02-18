Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня китов, пишет УНН.

Событие было основано в 1980 году на Гавайях. Его организаторы пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.

Китобойный промысел, который зародился в Скандинавии, в ІХ-Х веках, начал стремительно развиваться в ХѴІІІ веке. Китов убивали ради китового уса, печени, мозга, желез и мяса.

По подсчетам зоозащитников, в ХХ веке охотники на китов убили до трех миллионов особей этих млекопитающих.

С середины ХХ века мировое сообщество начало внедрять меры по ограничению китобойного промысла, который со временем был практически полностью запрещен. В ограниченных объемах промысел ведется только Норвегией, Исландией и Японией, а также некоторыми аборигенными народами как одно из традиционных занятий.

По мнению ученых, на тот момент популяция атлантического кита сократилась до критических 400 особей, горбатого кита - до 500 особей.

Сейчас ученые не могут назвать точное количество китов в Мировом океане. Считается, что их популяция колеблется в пределах 25 тысяч особей.

Также сегодня можно приобщиться к празднованию Дня Плутона.

Плутон в 1930 году открыл Джастин Томбо, и этому небесному телу сразу же был присвоен статус планеты. В начале 90-х годов ХХ века некоторые ученые поставили под сомнение этот статус.

После длительных научных споров и дискуссий в 2006 году Международный астрономический союз определил Плутон как карликовую планету.

Еще сегодня можно отметить День батарейки. Событие основано в честь дня рождения итальянского ученого Алессандро Вольты, который сконструировал первую в мире электрическую батарею - вольтов столб.

Он также создал первый простейший химический источник тока - гальванический элемент.

Известно, что в Оксфордском университете есть колокол на батарейках, который работает уже более 175 лет. Никто не знает, из чего состоит батарея и никто не желает разбирать устройство на части, чтобы понять это.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Агапия, который жил в VI веке.

Агапий занимался церковной реформой, способствовал строительству большого количества храмов, поддерживал христианские миссии среди готов и франков, которые были язычниками.

В 535-536 годах Агапий был Папой Римским.

Именины 18 февраля празднуют Агапий, Андрей, Александр.