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Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 04:27  •  10997 просмотра

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Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю всемирного дня китов. Организаторы события пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.

Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня китов, пишет УНН.

Событие было основано в 1980 году на Гавайях. Его организаторы пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.

Китобойный промысел, который зародился в Скандинавии, в ІХ-Х веках, начал стремительно развиваться в  ХѴІІІ веке. Китов убивали ради китового уса, печени, мозга, желез и мяса.

По подсчетам зоозащитников, в ХХ веке охотники на китов убили до трех миллионов особей этих млекопитающих.

С середины ХХ века мировое сообщество начало внедрять меры по ограничению китобойного промысла, который со временем был практически полностью запрещен. В ограниченных объемах промысел ведется только Норвегией, Исландией и Японией, а также некоторыми аборигенными народами как одно из традиционных занятий.

По мнению ученых, на тот момент популяция атлантического кита сократилась до критических 400 особей, горбатого кита - до 500 особей.

Сейчас ученые не могут назвать точное количество китов в Мировом океане. Считается, что их популяция колеблется в пределах 25 тысяч особей.

Также сегодня можно приобщиться к празднованию Дня Плутона.

Плутон в 1930 году открыл Джастин Томбо, и этому небесному телу сразу же был присвоен статус планеты. В начале 90-х годов ХХ века некоторые ученые поставили под сомнение этот статус.

После длительных научных споров и дискуссий в 2006 году Международный астрономический союз определил Плутон как карликовую планету.

Еще сегодня можно отметить День батарейки. Событие основано в честь дня рождения итальянского ученого Алессандро Вольты, который сконструировал первую в мире электрическую батарею - вольтов столб.

Он также создал первый простейший химический источник тока - гальванический элемент.

Известно, что в Оксфордском университете есть колокол на батарейках, который работает уже более 175 лет. Никто не знает, из чего состоит батарея и никто не желает разбирать устройство на части, чтобы понять это.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Агапия, который жил в VI веке.

Агапий занимался церковной реформой, способствовал строительству большого количества храмов, поддерживал христианские миссии среди готов и франков, которые были язычниками.

В 535-536 годах Агапий был Папой Римским.

Именины 18 февраля празднуют Агапий, Андрей, Александр.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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rimРим
gavaiiГавайи
atlanticheskii-okeanАтлантический океан
islandiiaИсландия
norvegiyaНорвегия
yaponiyaЯпония
Всесвітній день китів, День Плутона. Що ще можна відзначити 18 лютого
World Whale Day, Pluto Day. What else can be celebrated on February 18
Новости по теме

Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю всемирного дня китов. Организаторы события пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.

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