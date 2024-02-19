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День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 04:09  •  12168 просмотра

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Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.

Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба, пишет УНН.

Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.

Разработка проектов Государственного герба Украины началась еще до распада СССР. В основе большинства из них лежал именно трезубец - символ, который дошел до нас еще со времен Киевской Руси.

Трезубец окутанный ветвями оливкового дерева был гербом Украинской Народной Республики.

После 1992 года работы над Большим государственным гербом Украины продолжилась. Было проведено множество конкурсов, но ни один из проектов так и не дошел до стадии обсуждения в Верховной Раде.

В последнее время все чаще звучат мнения, что Украине, вообще, не нужен Большой государственный герб.

Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Дня предотвращения плагиата.

Плагиат - это использование чужой работы или идей без надлежащего указания авторства, выдавая их за собственные.

Цель события - напомнить о необходимости борьбы с кражами интеллектуальной собственности, поощрить, в первую очередь, преподавателей, студентов и исследователей придерживаться принципов оригинальности и добропорядочности в своих работах.

Еще 19 февраля - это Международный день перетягивания каната.

Перетягивание каната как развлечение и соревнование для мужчин известно еще с древних времен.

С 1900 по 1920 как дисциплина легкой атлетики и отдельный вид спорта входило в программу Олимпийских игр.

В 1960 году была создана Международная федерация перетягивания каната. На данный момент в нее входят 51 национальная федерация.

После вчерашнего неофициального Всемирного дня китов сегодня зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к официальному Международному дню защиты морских млекопитающих.

Событие установлено в честь того, именно 19 февраля 1986 года вступил в силу запрет на проведение китобойного промысла, из-за которого популяция китов в Мировом океане существенно сократилась.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников, апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы Апфии, которые жили в I веке на территории современной Турции.

Архип был епископом и проповедником. А в доме супругов Филимона и Апфии проводились тайные христианские богослужения. Во время одного из них всех троих схватили, жестоко пытали, и забили насмерть камнями.

Именины 19 февраля празднуют Архип, Филимон, Филипп, Анна.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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День Державного герба України. Що ще можна відзначити 19 лютого
Day of the State Emblem of Ukraine. What else can be celebrated on February 19
Новости по теме

День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.

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рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.

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