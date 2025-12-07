$42.180.00
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Робот-поліцейський заступив на службу в китайській провінції Чжецзян

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У китайському місті Ханчжоу почав працювати робот Hangxing No. 1 зі штучним інтелектом, розроблений для контролю дорожнього руху. Він обладнаний камерами та сенсорами, керує потоками транспорту й пішоходів, а також фіксує порушення правил та видає голосові застереження.

Робот-поліцейський заступив на службу в китайській провінції Чжецзян

У китайському місті Ханчжоу почав працювати новий робот зі штучним інтелектом, створений для контролю дорожнього руху. Про це інформує головний державний телемовник Китаю CCTV, передає УНН.

Деталі

Пристрій під назвою Hangxing No. 1 розробили у співпраці з тактичним підрозділом місцевої дорожньої поліції, а його офіційні випробування стартували 1 грудня.

Робот покликаний підтримувати роботу інспекторів та допомагати їм у регулюванні руху. Він обладнаний передовими камерами й сенсорами, завдяки яким може керувати потоками транспорту та пішоходів.

Hangxing No. 1 виконує типові сигнали регулювальника - наприклад, "рух уперед" чи "стоп", відтворені на основі жестів реальних поліцейських. Крім того, він має цифровий свисток і може синхронізуватися зі світлофорними системами.

Робот у режимі реального часу фіксує порушення правил - зокрема їзду без шолома, перетин стоп-лінії або перехід дороги в недозволених місцях. У разі порушення він одразу видає голосове застереження з чемним нагадуванням про правила.

Представники дорожньої поліції зазначають, що система здатна постійно навчатися прямо на перехрестях. Надалі її планують вдосконалювати за допомогою мовних моделей, щоб робот міг давати довідкову інформацію, проводити бесіди з безпеки та виконувати складні голосові комунікації.

Хоча точні показники автономності Hangxing No. 1 не розкриваються, відомо, що подібні патрульні роботи в інших регіонах можуть працювати на одному заряді від 6 до 8 годин.

Нагадаємо

Китайська компанія Unitree Robotics презентувала біонічного гуманоїдного робота H2 зростом 180 см і вагою 70 кг. Відеодемонстрація показала його високу спритність, плавність рухів та чудовий баланс.

Віта Зеленецька

