Робот-поліцейський заступив на службу в китайській провінції Чжецзян

У китайському місті Ханчжоу почав працювати новий робот зі штучним інтелектом, створений для контролю дорожнього руху. Про це інформує головний державний телемовник Китаю CCTV, передає УНН.

Деталі

Пристрій під назвою Hangxing No. 1 розробили у співпраці з тактичним підрозділом місцевої дорожньої поліції, а його офіційні випробування стартували 1 грудня.

Робот покликаний підтримувати роботу інспекторів та допомагати їм у регулюванні руху. Він обладнаний передовими камерами й сенсорами, завдяки яким може керувати потоками транспорту та пішоходів.

Hangxing No. 1 виконує типові сигнали регулювальника - наприклад, "рух уперед" чи "стоп", відтворені на основі жестів реальних поліцейських. Крім того, він має цифровий свисток і може синхронізуватися зі світлофорними системами.

Робот у режимі реального часу фіксує порушення правил - зокрема їзду без шолома, перетин стоп-лінії або перехід дороги в недозволених місцях. У разі порушення він одразу видає голосове застереження з чемним нагадуванням про правила.

Представники дорожньої поліції зазначають, що система здатна постійно навчатися прямо на перехрестях. Надалі її планують вдосконалювати за допомогою мовних моделей, щоб робот міг давати довідкову інформацію, проводити бесіди з безпеки та виконувати складні голосові комунікації.

Хоча точні показники автономності Hangxing No. 1 не розкриваються, відомо, що подібні патрульні роботи в інших регіонах можуть працювати на одному заряді від 6 до 8 годин.

Нагадаємо

Китайська компанія Unitree Robotics презентувала біонічного гуманоїдного робота H2 зростом 180 см і вагою 70 кг. Відеодемонстрація показала його високу спритність, плавність рухів та чудовий баланс.

Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск