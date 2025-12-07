$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 29159 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 39403 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 38371 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 46495 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 50498 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 37368 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 73741 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41565 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38132 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Робот-полицейский заступил на службу в китайской провинции Чжэцзян

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В китайском городе Ханчжоу начал работать робот Hangxing No. 1 с искусственным интеллектом, разработанный для контроля дорожного движения. Он оборудован камерами и сенсорами, управляет потоками транспорта и пешеходов, а также фиксирует нарушения правил и выдает голосовые предупреждения.

Робот-полицейский заступил на службу в китайской провинции Чжэцзян

В китайском городе Ханчжоу начал работать новый робот с искусственным интеллектом, созданный для контроля дорожного движения. Об этом информирует главный государственный телевещатель Китая CCTV, передает УНН.

Детали

Устройство под названием Hangxing No. 1 разработали в сотрудничестве с тактическим подразделением местной дорожной полиции, а его официальные испытания стартовали 1 декабря.

Робот призван поддерживать работу инспекторов и помогать им в регулировании движения. Он оборудован передовыми камерами и сенсорами, благодаря которым может управлять потоками транспорта и пешеходов.

Hangxing No. 1 выполняет типичные сигналы регулировщика - например, "движение вперед" или "стоп", воспроизведенные на основе жестов реальных полицейских. Кроме того, он имеет цифровой свисток и может синхронизироваться со светофорными системами.

Робот в режиме реального времени фиксирует нарушения правил - в частности езду без шлема, пересечение стоп-линии или переход дороги в неположенных местах. В случае нарушения он сразу выдает голосовое предупреждение с вежливым напоминанием о правилах.

Представители дорожной полиции отмечают, что система способна постоянно обучаться прямо на перекрестках. В дальнейшем ее планируют совершенствовать с помощью языковых моделей, чтобы робот мог давать справочную информацию, проводить беседы по безопасности и выполнять сложные голосовые коммуникации.

Хотя точные показатели автономности Hangxing No. 1 не раскрываются, известно, что подобные патрульные роботы в других регионах могут работать на одном заряде от 6 до 8 часов.

Напомним

Китайская компания Unitree Robotics представила бионического гуманоидного робота H2 ростом 180 см и весом 70 кг. Видеодемонстрация показала его высокую ловкость, плавность движений и отличный баланс.

Вита Зеленецкая

Технологии
Техника
Китай