Робот-полицейский заступил на службу в китайской провинции Чжэцзян

В китайском городе Ханчжоу начал работать новый робот с искусственным интеллектом, созданный для контроля дорожного движения. Об этом информирует главный государственный телевещатель Китая CCTV, передает УНН.

Устройство под названием Hangxing No. 1 разработали в сотрудничестве с тактическим подразделением местной дорожной полиции, а его официальные испытания стартовали 1 декабря.

Робот призван поддерживать работу инспекторов и помогать им в регулировании движения. Он оборудован передовыми камерами и сенсорами, благодаря которым может управлять потоками транспорта и пешеходов.

Hangxing No. 1 выполняет типичные сигналы регулировщика - например, "движение вперед" или "стоп", воспроизведенные на основе жестов реальных полицейских. Кроме того, он имеет цифровой свисток и может синхронизироваться со светофорными системами.

Робот в режиме реального времени фиксирует нарушения правил - в частности езду без шлема, пересечение стоп-линии или переход дороги в неположенных местах. В случае нарушения он сразу выдает голосовое предупреждение с вежливым напоминанием о правилах.

Представители дорожной полиции отмечают, что система способна постоянно обучаться прямо на перекрестках. В дальнейшем ее планируют совершенствовать с помощью языковых моделей, чтобы робот мог давать справочную информацию, проводить беседы по безопасности и выполнять сложные голосовые коммуникации.

Хотя точные показатели автономности Hangxing No. 1 не раскрываются, известно, что подобные патрульные роботы в других регионах могут работать на одном заряде от 6 до 8 часов.

