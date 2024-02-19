В Херсоні відновили герб на меморіалі Героям України: новий тризуб виготовлений з металобрухту зі знищеної російської техніки
Київ • УНН
На меморіалі Героям України в Херсоні відновили герб з новим тризубом, виготовленим з металобрухту від знищеної російської техніки.
Під час окупації ворог зруйнував херсонський меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам, загиблим в зоні АТО/ООС, зваливши бронемашиною тризуб, але сьогодні в місті встановлено новий герб, який виготовлено зі спаленої російської техніки. Про це йдеться у Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, передає УНН.
Деталі
Для міста Херсон виготовлено особливий тризуб, який встановлено замість символу, що був зруйнований під час російської окупації правобережжя Херсонщини.
У квітні 2022 року, коли Херсон був окупований російською армією, ворог зруйнував меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам, загиблим в зоні АТО/ООС. Герб, що там був, зірвали за допомогою бронемашини. росія намагалася стерти все українське. Не вийшло.
Після того, як Сили оборони України звільнили цю частину області від російських окупантів, у місті почали відновлювати українські символи.
Вказується, що новий тризуб виготовили саме із залізяччя, яке лишилося від російської техніки.
Втілив цю ідею, скульптор і волонтер Сергій Вукулов. Тризуб встановлено у День Державного герба України.
Нагадаємо
Сьогодні в Україні відзначається День Державного герба. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про затвердження Малого державного герба України у вигляді золотистого тризубу на синьому фоні.
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