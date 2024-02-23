Уряд вирішив питання з виділенням коштів на будівництво Національного військово кладовища
Київ • УНН
Кабінет Міністрів затвердив порядок виділення 515 мільйонів гривень з державного бюджету на будівництво та експлуатацію Національного військового меморіального кладовища цього року.
Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів у розмірі 515 млн грн для будівництва та функціонування в цьому році Національного військово-меморіального кладовища.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища
За його словами, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Мінветеранів, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено державну установу "Національне військове меморіальне кладовище".
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду на Львівщині повідомляв, що на порядку денному сьогодні є ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.
Затверджуємо порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році. Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять
Доповнення
У травні 2023 року Верховна Рада ухвалила рішення щодо створення в Україні Національного військового меморіального кладовища.