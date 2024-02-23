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Правительство решило вопрос с выделением средств на строительство Национального военно кладбища

Правительство решило вопрос с выделением средств на строительство Национального военно кладбища

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:38  •  12154 просмотра

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Кабинет Министров утвердил порядок выделения 515 миллионов гривен из государственного бюджета на строительство и эксплуатацию Национального военного мемориального кладбища в этом году.

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств в размере 515 млн грн для строительства и функционирования в этом году Национального военно-мемориального кладбища.

Об этом сообщилв представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.    

Утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища

- написал Мельничук.

По его словам, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Минветеранов, а распорядителем бюджетных средств низшего уровня определено государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище". 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Львовщине сообщал, что на повестке дня сегодня есть ключевое решение о создании Национального военно-мемориального кладбища.  

Утверждаем порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете. Речь идет о 515 млн гривен, которые мы выделяем на строительство и функционирование в этом году. Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать дань уважения павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память

- рассказал Шмыгаль. 

Дополнение  

В мае 2023 года Верховная Рада приняла решение о создании в Украине Национального военного мемориального кладбища.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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