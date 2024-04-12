Военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 тысяч захоронений: кто может быть там похоронен

Национальное мемориальное военное кладбище рассчитано на 150 тысяч захоронений, из которых 100 тысяч традиционные и 50 тысяч колумбарные. Об этом сообщил заместитель директора госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

150 тысяч - это расчетное количество захоронений на НВМК, из них 100 тысяч традиционного захоронения и 50 тысяч колумбарного - сказал Старущенко.

Также он прокомментировал вопрос, кто именно сможет быть похоронен на мемориальном военном кладбище.

"Законом Украины "О погребении и похоронном деле" определен исключительный перечень лиц, которые могут быть похоронены на Национальном мемориальном военном кладбище, а именно: Герои Украины, которые, начиная с 2014 года, были награждены орденом "Золотая Звезда", полные кавалеры Ордена Богдана Хмельницкого, полные кавалеры Ордена Княгини Ольги и полные кавалеры Ордена "За мужество". Также могут быть отмечены все представители войск, которые соответственно имеют статус "участника боевых действий", те, которые признаны инвалидами по результатам этой кровавой агрессии, а также военные, которые защищали национальные интересы Украины на международной арене", - говорит он.

Старущенко добавил, что гражданское лицо, которое было демобилизовано, могут похоронить на НВМК при условии наличия статуса "участника боевых действий".

"Нет речи вообще о том, что там похоронят гражданских лиц, которые не участвовали в отражении российской агрессии", - подытожил он.

Напомним

На земельных участках, выделенных для строительства Национального военного мемориального кладбища, проводятся подготовительные работы, включая подготовку участка, снос, геодезические работы, строительство временных сооружений, подъездных путей и удаление зеленых насаждений, контракты на выполнение которых заключены с различными компаниями.