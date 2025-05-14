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Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Франции Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе. Он заявил, что нужно пересмотреть соглашение о сотрудничестве с Израилем.

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европейский Союз усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Макрон, в частности, заявил, что европейцы должны рассмотреть вопрос о том, "стоит ли нам продолжать обсуждение соглашения о сотрудничестве с Израилем в их нынешнем виде".

Мы не можем притворяться, что ничего не произошло, поэтому нам придется усилить давление по этим вопросам

- сказал Макрон.

Он также предположил, что только США могут реально изменить ситуацию на местах, обусловив свою военную помощь Израилю. При этом французский лидер обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "неприемлемом" и "позорном" поведении, выражающемся в блокировании помощи палестинцам в Газе.

Контекст

По информации Reuters, ХАМАС ведет переговоры с администрацией США о прекращении огня в Газе и гуманитарной помощи. Посол Вашингтона в Израиле также заявил, что поддерживаемый США механизм оказания помощи в Газу должен вступить в силу в ближайшее время.

На днях в Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием освободить заложников ХАМАС. Протестующие выступают против военного наступления в Газе, опасаясь за жизнь пленных.

ХАМАС планирует освободить американско-израильского заложника Эдана Александера - СМИ12.05.25, 00:03 • 3308 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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