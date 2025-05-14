Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе
Киев • УНН
Президент Франции Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе. Он заявил, что нужно пересмотреть соглашение о сотрудничестве с Израилем.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европейский Союз усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Макрон, в частности, заявил, что европейцы должны рассмотреть вопрос о том, "стоит ли нам продолжать обсуждение соглашения о сотрудничестве с Израилем в их нынешнем виде".
Мы не можем притворяться, что ничего не произошло, поэтому нам придется усилить давление по этим вопросам
Он также предположил, что только США могут реально изменить ситуацию на местах, обусловив свою военную помощь Израилю. При этом французский лидер обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "неприемлемом" и "позорном" поведении, выражающемся в блокировании помощи палестинцам в Газе.
Контекст
По информации Reuters, ХАМАС ведет переговоры с администрацией США о прекращении огня в Газе и гуманитарной помощи. Посол Вашингтона в Израиле также заявил, что поддерживаемый США механизм оказания помощи в Газу должен вступить в силу в ближайшее время.
На днях в Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием освободить заложников ХАМАС. Протестующие выступают против военного наступления в Газе, опасаясь за жизнь пленных.
ХАМАС планирует освободить американско-израильского заложника Эдана Александера - СМИ12.05.25, 00:03 • 3308 просмотров