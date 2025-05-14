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Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Президент Франції Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі. Він заявив, що потрібно переглянути угоду про співпрацю з Ізраїлем.

Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

Президент Франції Емман.ель Макрон закликав Європейський Союз посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в секторі Газа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Макрон, зокрема, заявив, що європейці мають розглянути питання про те, "чи варто нам продовжувати обговорення угоди про співпрацю з Ізраїлем у їхньому нинішньому вигляді".

Ми не можемо вдавати, що нічого не сталося, тому нам доведеться посилити тиск із цих питань

- сказав Макрон.

Він також припустив, що тільки США можуть реально змінити ситуацію на місцях, обумовивши свою військову допомогу Ізраїлю. При цьому французький лідер звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в "неприйнятній" і "ганебній" поведінці, що виражається в блокуванні допомоги палестинцям у Газі.

Контекст

За інформацією Reuters, ХАМАС веде переговори з адміністрацією США про припинення вогню в Газі та гуманітарну допомогу. Посол Вашингтона в Ізраїлі також заявив, що підтримуваний США механізм надання допомоги в Газу має набути чинності незабаром.

Днями в Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою звільнити заручників ХАМАС. Протестувальники виступають проти військового наступу в Газі, побоюючись за життя полонених.

ХАМАС планує звільнити американсько-ізраїльського заручника Едана Александера - ЗМІ12.05.25, 00:03 • 3310 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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