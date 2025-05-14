Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі
Київ • УНН
Президент Франції Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі. Він заявив, що потрібно переглянути угоду про співпрацю з Ізраїлем.
Президент Франції Емман.ель Макрон закликав Європейський Союз посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в секторі Газа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
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Макрон, зокрема, заявив, що європейці мають розглянути питання про те, "чи варто нам продовжувати обговорення угоди про співпрацю з Ізраїлем у їхньому нинішньому вигляді".
Ми не можемо вдавати, що нічого не сталося, тому нам доведеться посилити тиск із цих питань
Він також припустив, що тільки США можуть реально змінити ситуацію на місцях, обумовивши свою військову допомогу Ізраїлю. При цьому французький лідер звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в "неприйнятній" і "ганебній" поведінці, що виражається в блокуванні допомоги палестинцям у Газі.
Контекст
За інформацією Reuters, ХАМАС веде переговори з адміністрацією США про припинення вогню в Газі та гуманітарну допомогу. Посол Вашингтона в Ізраїлі також заявив, що підтримуваний США механізм надання допомоги в Газу має набути чинності незабаром.
Днями в Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою звільнити заручників ХАМАС. Протестувальники виступають проти військового наступу в Газі, побоюючись за життя полонених.
ХАМАС планує звільнити американсько-ізраїльського заручника Едана Александера - ЗМІ12.05.25, 00:03 • 3310 переглядiв