Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

Президент Франції Емман.ель Макрон закликав Європейський Союз посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в секторі Газа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

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Макрон, зокрема, заявив, що європейці мають розглянути питання про те, "чи варто нам продовжувати обговорення угоди про співпрацю з Ізраїлем у їхньому нинішньому вигляді".

Ми не можемо вдавати, що нічого не сталося, тому нам доведеться посилити тиск із цих питань - сказав Макрон.

Він також припустив, що тільки США можуть реально змінити ситуацію на місцях, обумовивши свою військову допомогу Ізраїлю. При цьому французький лідер звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в "неприйнятній" і "ганебній" поведінці, що виражається в блокуванні допомоги палестинцям у Газі.

Контекст

За інформацією Reuters, ХАМАС веде переговори з адміністрацією США про припинення вогню в Газі та гуманітарну допомогу. Посол Вашингтона в Ізраїлі також заявив, що підтримуваний США механізм надання допомоги в Газу має набути чинності незабаром.

Днями в Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою звільнити заручників ХАМАС. Протестувальники виступають проти військового наступу в Газі, побоюючись за життя полонених.

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