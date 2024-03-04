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Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:23  •  17994 просмотра

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Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.

Заявление Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину показывает, что западные политики, которые принимают решения, поняли важность победы Украины. Как передает УНН, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в колонке для ERR.

Детали

Он пишет, что россия пытается отобрать независимость в Украине и поэтому ставки в войне крайне высоки.

Мы обещали Украине многое, в том числе и поддержку до ее победы. Украина сейчас способна защитить себя на военном фронте и отразить атаки агрессора, но не способна отвоевать то, что агрессор у нее украл, чтобы восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Украине нужны боеприпасы, оружие и другая техника, чтобы защитить себя и остальную Европу

- пишет Маргус Цахкна.

Он пишет, что западные политики должны быть смелее в своих действиях, потому что желания россии не изменились.

Если россия победит, она не остановится на Украине и постучится в дверь НАТО, чтобы изменить структуру европейской безопасности. На карту поставлено не что иное, как наша свобода

- написал он.

По его мнению, чтобы остановить россию и заставить ее вернуться к международно признанным границам следует начать с выполнения уже данных обещаний, в частности, передать Украине миллион снарядов. Также к смелым и амбициозным действиям он отнес заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше

- подчеркнул эстонский министр.

Он добавляет, что хотя пока нет политического консенсуса по вопросу отправки войск в Украину, это может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это более простое решение, чем прямое вмешательство. Он также отмечает, что в вопросе боеприпасов был отменен принцип, согласно которому они должны поступать только от европейской оборонной промышленности.

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Он отмечает, что европейские страны могут последовать примерам Чехии, которая пересмотрела возможности мирового рынка для помощи Украине, и Дании, которая отправила все запасы боеприпасов в Украину.

россия должна получить четкий сигнал о том, что не будет никакой гибкости или возвращения к нормальным отношениям до тех пор, пока Украина не победит и не будет компенсирован нанесенный Украине ущерб. Своими действиями мы должны показать, что время истекает не у Украины, Европы и всего демократического мира, а у агрессора

- резюмировал он.

Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи3 февраля 2024, 14:24 • 67715 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Макрон змінив парадигму підтримки України - глава МЗС Естонії
Macron has changed the paradigm of support for Ukraine - Estonian Foreign Minister
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Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.

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