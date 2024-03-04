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Макрон змінив парадигму підтримки України - глава МЗС Естонії

Київ • УНН

 • 97736 перегляди

Заява Макрона про можливе введення військ в Україну свідчить про те, що західні лідери збагнули важливість перемоги України.

Макрон змінив парадигму підтримки України - глава МЗС Естонії

Заява Еммануеля Макрона про можливість відправки військ до України показує, що західні політики, які ухвалюють рішення, збагнули важливість перемоги України. Як передає УНН, про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна написав в колонці для ERR.

Деталі

Він пише, що росія намагається відібрати незалежність в Україні і тому ставки у війні вкрай високі.

Ми обіцяли Україні багато, зокрема й підтримку до її перемоги. Україна наразі здатна захистити себе на військовому фронті і відбити атаки агресора, але не здатна відвоювати те, що агресор у неї вкрав, щоб відновити свою територіальну цілісність і суверенітет. Україні потрібні боєприпаси, зброя та інша техніка, щоб захистити себе і решту Європи

- пише Маргус Цахкна.

Він пише, що західні політики повинні бути сміливішими у своїх діях, тому що бажання росії не змінилися.

Якщо росія переможе, вона не зупиниться на Україні і постукає у двері НАТО, щоб змінити структуру європейської безпеки. На карту поставлено не що інше, як наша свобода

- написав він.

На його думку, щоб зупинити росію і змусити її повернутися до міжнародно визнаних кордонів слід почати з виконання вже даних обіцянок, зокрема, передати Україні мільйон снарядів. Також до сміливих та амбітних дій він відніс заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну.

Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше

- наголосив естонський міністр.

Він додає, що хоча наразі немає політичного консенсусу з питання відправки військ в Україну, це може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це простіше рішення, ніж пряме втручання. Він також зазначає, що в питанні боєприпасів було скасовано принцип, згідно з яким вони мають надходити тільки від європейської оборонної промисловості.

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Він наголошує, що європейські країни можуть наслідувати приклади Чехії, яка переглянула можливості світового ринку для допомоги Україні, та Данії, яка відправила всі запаси боєприпасів в Україну.

росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що не буде ніякої гнучкості або повернення до нормальних відносин доти, доки Україна не переможе і не буде компенсовано завдані Україні збитки. Своїми діями ми повинні показати, що час спливає не в України, Європи і всього демократичного світу, а в агресора

- резюмував він.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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