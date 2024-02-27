Чотири роки Естонія виділятиме 0,25% ВВП щорічно на військову підтримку України - Каллас
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія виділятиме 0,25% свого ВВП на військову підтримку України протягом чотирьох років.
Естонія виділятиме на військову підтримку України протягом чотирьох років по 0,25% валового внутрішнього продукту країни. Про це заявила прем'єр-міністр країни Кая Каллас, передає УНН з посиланням на ERR.
Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання
Вона вважає, що для допомоги Україні необхідно діяти вже зараз.
Ми не можемо гаяти час, тому що Україна насамперед потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що нещодавнє рішення Данії відправити всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи
Вона заявила, що країни Заходу мають ресурси, економічну міць і знання, тому усі разом можуть допомогти Україні виграти.
Наші війська сильніші за російські, і ми не повинні боятися своєї власної сили
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