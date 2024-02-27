Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

Эстония будет выделять на военную поддержку Украины в течение четырех лет по 0,25% валового внутреннего продукта страны. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, передает УНН со ссылкой на ERR.

Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией в течение следующих четырех лет будет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все другие государства, поддерживающие Украину, взять на себя аналогичное обязательство - сказала Каллас на встрече глав государств и правительств в Париже.

Она считает, что для помощи Украине необходимо действовать уже сейчас.

Мы не можем терять время, потому что Украина прежде всего нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи - предложила Каллас.

Она заявила, что страны Запада имеют ресурсы, экономическую мощь и знания, поэтому все вместе могут помочь Украине выиграть.

Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы - отметила она.

Напомним,

На неформальной встрече по поддержке Украины в Париже, которая прошла в понедельник, все участники дали согласие на усиление своих усилий в пяти сферах, среди которых и совместное производство оружия в Украине.

Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"