Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины в течение четырех лет.
ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский
Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.
ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук
Сегодня ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34 на востоке Украины.
Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы
Министр финансов США призвала финансовых лидеров G20 найти способ передать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов Украине для укрепления ее обороны и восстановления после войны.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.
162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"
Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння".
Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей
Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.
Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена
Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".
Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении
россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.
Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД
Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.