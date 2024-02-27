Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  94336 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  107704 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  111324 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  133734 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  149745 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  148694 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  151638 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  145819 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136079 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150719 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины в течение четырех лет.

Война •   •  2102 просмотра
Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.

Война •   •  2211 просмотра
ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

Сегодня ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34 на востоке Украины.

Война •   •  3273 просмотра
ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Министр финансов США призвала финансовых лидеров G20 найти способ передать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов Украине для укрепления ее обороны и восстановления после войны.

Экономика •   •  2976 просмотра
Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.

Политика •   •  5926 просмотра
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння".

Общество •   •  7258 просмотра
162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Экономика •   •  8008 просмотра
Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена

Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".

Экономика •   •  7704 просмотра
Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена

Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении

россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.

Война •   •  8593 просмотра
Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении

Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД

Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.

Война •   •  10066 просмотра
Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД