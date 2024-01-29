Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто почтили память погибших воинов ВСУ.
Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий
В селе Лука-Мелешковская Винницкой области произошел пожар на складе площадью 400 квадратных метров, где хранились автомобильные шины, древесные пеллеты и предметы домашнего обихода. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС примерно через два часа. Причина пожара выясняется, пострадавших нет.
Несмотря на инцидент с Ил-76: Украина продолжает переговоры об обмене пленными - Юсов
Несмотря на заявления россии о катастрофе Ил-76, Украина продолжает переговоры об обмене военнопленными и ожидает успешных результатов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов
Командир взвода в Одесской области требовал от солдат 4 000 гривен за выходной день. В случае отказа он угрожал проблемами со службой и физической расправой.
Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico
Париж готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Признавая напряженный геополитический контекст, организаторы стремятся сосредоточиться на спорте.
Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк
начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пока не фиксировалось применение российскими войсками северокорейских снарядов во время обстрелов юга.
На Буковине задержаны мужчины, которые пытались попасть в Румынию, скрывшись от пограничной заставы
Трое мужчин из Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей были задержаны пограничниками в Черновицкой области при попытке незаконно пересечь границу с Румынией пешком, в сотнях метров от границы. Мужчины заплатили по 6 000 евро проводнику, который их дистанционно сопровождал.
Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам
Дания отправила военный корабль Iver Huitfeldt присоединиться к коалиции США в Красном море для противодействия атакам хуситов на международное судоходство.
Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана
Венгрия сигнализирует о готовности к компромиссу по пакету помощи ЕС для Украины.
Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин
С февраля 2022 года Украина получила около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки от стран-доноров. Эти средства позволили правительству обеспечить устойчивое управление и полностью профинансировать социальные и гуманитарные расходы в условиях российского вторжения.