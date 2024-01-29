Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  182051 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  258248 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  241133 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  272352 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  258567 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218580 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214878 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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Новости по теме

Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто почтили память погибших воинов ВСУ.

Общество •   •  16207 просмотра
Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины

Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий

В селе Лука-Мелешковская Винницкой области произошел пожар на складе площадью 400 квадратных метров, где хранились автомобильные шины, древесные пеллеты и предметы домашнего обихода. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС примерно через два часа. Причина пожара выясняется, пострадавших нет.

Криминал и ЧП •   •  11771 просмотра
Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий

Несмотря на инцидент с Ил-76: Украина продолжает переговоры об обмене пленными - Юсов

Несмотря на заявления россии о катастрофе Ил-76, Украина продолжает переговоры об обмене военнопленными и ожидает успешных результатов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Война •   •  14566 просмотра
Несмотря на инцидент с Ил-76: Украина продолжает переговоры об обмене пленными - Юсов

В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов

Командир взвода в Одесской области требовал от солдат 4 000 гривен за выходной день. В случае отказа он угрожал проблемами со службой и физической расправой.

Криминал и ЧП •   •  11838 просмотра
В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов

Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico

Париж готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Признавая напряженный геополитический контекст, организаторы стремятся сосредоточиться на спорте.

Олимпиада •   •  11824 просмотра
Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico

Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк

начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пока не фиксировалось применение российскими войсками северокорейских снарядов во время обстрелов юга.

Война •   •  16735 просмотра
Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк

На Буковине задержаны мужчины, которые пытались попасть в Румынию, скрывшись от пограничной заставы

Трое мужчин из Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей были задержаны пограничниками в Черновицкой области при попытке незаконно пересечь границу с Румынией пешком, в сотнях метров от границы. Мужчины заплатили по 6 000 евро проводнику, который их дистанционно сопровождал.

Криминал и ЧП •   •  12193 просмотра
На Буковине задержаны мужчины, которые пытались попасть в Румынию, скрывшись от пограничной заставы

Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Дания отправила военный корабль Iver Huitfeldt присоединиться к коалиции США в Красном море для противодействия атакам хуситов на международное судоходство.

Война •   •  14872 просмотра
Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана

Венгрия сигнализирует о готовности к компромиссу по пакету помощи ЕС для Украины.

Экономика •   •  17832 просмотра
Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана

Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин

С февраля 2022 года Украина получила около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки от стран-доноров. Эти средства позволили правительству обеспечить устойчивое управление и полностью профинансировать социальные и гуманитарные расходы в условиях российского вторжения.

Экономика •   •  14519 просмотра
Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин