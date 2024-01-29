Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, председатель Офиса Президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Ужгороде почтили память погибших воинов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Ермак в Telegram, информирует УНН.

Утром вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения - написал Ермак.

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В Ужгороде начались переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с целью нормализации украинско-венгерских отношений.

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