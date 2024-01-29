Кулеба, Єрмак та Сійярто вшанували пам'ять загиблих захисників України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Ужгороді вшанували пам'ять загиблих воїнів Збройний сил України. Про це повідомив Єрмак у Telegram, інформує УНН.

Вранці разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто вшанували пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження - написав Єрмак.

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В Ужгороді розпочалися переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з метою нормалізації українсько-угорських відносин.

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