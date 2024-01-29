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Кулеба, Єрмак та Сійярто вшанували пам'ять загиблих захисників України

Кулеба, Єрмак та Сійярто вшанували пам'ять загиблих захисників України

Київ • УНН

 • 30094 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вшанували пам'ять загиблих воїнів ЗСУ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Ужгороді вшанували пам'ять загиблих воїнів Збройний сил України. Про це повідомив Єрмак у Telegram, інформує УНН

Вранці разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто вшанували пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження

- написав Єрмак.

Доповнення 

В Ужгороді розпочалися переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з метою нормалізації українсько-угорських відносин. 

Назавжди в історії нашого народу: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут29.01.24, 12:44 • 26886 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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