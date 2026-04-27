Король Чарльз встретится с Трампом без камер из-за опасений столкновения в стиле Зеленского — СМИ
Киев • УНН
Белый дом согласился провести встречу лидеров без камер во избежание вероятной публичной критики монарха. Чарльз планирует во время выступления перед Конгрессом высказаться в поддержку Украины и по вопросам экологии.
Король Чарльз избежит потенциального унижения в виде публичной критики со стороны президента США Дональда Трампа на этой неделе, поскольку Белый дом согласился с тем, что любая встреча между двумя лидерами должна пройти без камер, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха и президента США в Овальном кабинете прошла без камер из-за опасений повторения событий, когда Трамп отчитал Президента Украины Владимира Зеленского перед мировой прессой.
Вашингтон по ошибке вывесил австралийские флаги вместо британских перед визитом короля Чарльза25.04.26, 15:48 • 13094 просмотра
Источники, участвующие в планировании поездки, говорят, что Чарльз попозирует перед камерами в начале своей ключевой двусторонней встречи во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.
Министры возлагают большие надежды на государственный визит, который, как они надеются, поможет восстановить отношения между двумя странами в один из самых сложных периодов за последние десятилетия.
В связи с угрозами Трампа принять ответные меры за критику войны с Ираном со стороны премьер-министра Кира Стармера и канцлера Рэйчел Ривз, правительство надеется, что король сможет уговорить президента смягчить некоторые из его наиболее агрессивных заявлений.
Король посетит несколько других мероприятий с Трампом в сопровождении дворцовых чиновников, а также министра иностранных дел Иветт Купер, в соответствии с обычной практикой государственных визитов.
Дипломатические источники предположили, что Купер, которая ранее сопровождала монарха в Ватикан, готова вмешаться и уладить любые неловкие моменты, если это потребуется.
Король Великобритании Чарльз совершит визит в США на фоне худшего кризиса в отношениях за десятилетия24.04.26, 00:15 • 3369 просмотров
"Она готова выступить в качестве живого щита для короля, если Трамп начнет критиковать Стармера или Великобританию в целом, как он склонен это делать", — сказал один из них.
Однако источники в правительстве заявили, что министр иностранных дел, скорее всего, предпочтет положиться на дипломатические навыки самого Чарльза.
"У него за плечами десятилетия опыта в подобных делах, включая встречи с довольно сложными людьми. Он читает все свои документы и точно знает, что происходит. Мы думаем, что с ним все будет в порядке", — сказал один из них.
Трамп заверил в безопасности короля Чарльза III во время визита в США после стрельбы27.04.26, 13:06 • 3164 просмотра
Добавим
Ранее Трамп выражал свое восхищение королевской семьей, и не ожидается, что он будет вступать в публичную ссору, когда Чарльз прибудет в понедельник вечером.
Король, вероятно, также будет придерживаться тонкой дипломатической линии, хотя некоторые чиновники ожидают, что во время своего выступления перед Конгрессом во вторник он подчеркнет свою приверженность защите окружающей среды и Украины. Оба заявления могут быть истолкованы как завуалированная критика администрации Трампа, хотя король, вероятно, будет формулировать свои послания в абстрактных терминах.
В воскресенье правительство подтвердило, что поездка состоится по плану, несмотря на стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
Официальные лица говорят, что в результате этого меры безопасности короля немного изменились, но график остается прежним.
Стрельба в Вашингтоне не изменила планы короля Чарльза III относительно визита в США27.04.26, 07:46 • 4824 просмотра
В воскресенье вечером в интервью программе "60 минут" на канале CBS News президент похвалил Чарльза за то, что тот придерживается своих планов. "(Король) — замечательный человек, и мы с нетерпением ждем этой встречи, — сказал он. — Он действительно фантастический человек и потрясающий представитель, и он храбр".