Российский фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" в сопровождении буксира и топливного судна прибыли на Кубу с пятидневным визитом, который рассматривают как демонстрацию силы со стороны москвы на фоне растущей напряженности из-за ее вторжения в Украину. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

Как сообщается, корабли российского флота вошли в городскую гавань в среду.

Как сообщили в министерстве обороны рф, подводная лодка и фрегат оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс",

По пути на Кубу четыре российских корабля проводили в Атлантическом океане учения с применением "высокоточного ракетного оружия".

Дополнение

Необычное развертывание российского флота так близко к США произошло после того, как Вашингтон и некоторые другие западные союзники Украины разрешили Киеву использовать свое оружие по целям на территории россии на фоне возобновления российского наступления на Харьковском направлении и нехватки войск и боеприпасов.

Гавана расположена всего в 160 километрах (100 миль) от Ки-Веста в южном штате Флорида, где у США есть военно-морская авиационная станция.

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На прошлой неделе Куба заявила, что этот визит является стандартной практикой для военных кораблей из дружественных Гаване стран и что флот не несет ядерного оружия.

США, которые следили за кораблями, также преуменьшили значение этого визита. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в среду, что подобные военно-морские учения - обычное дело.

"Мы видели подобное раньше, и мы ожидаем увидеть подобное снова, и я не собираюсь читать в этом какие-то конкретные мотивы", - сказал Салливан.

Он добавил, что нет никаких доказательств того, что россия перебрасывала ракеты на Кубу, но США будут сохранять бдительность.

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