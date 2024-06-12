Військові кораблі рф провели навчання в Атлантиці на шляху до Куби. На борту нові гіперзвукові ракети

Російські військові кораблі, як заявили у вівторок російські військові, провели навчання в Атлантиці, прямуючи з візитом на Кубу, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

У міноборони росії повідомили, що фрегат "адмірал горшков" та атомний підводний човен "казань" провели навчання, метою яких була імітація ракетного удару по групі кораблів супротивника.

У російському міністерстві заявили, що навчання включали комп'ютерне моделювання атаки на морські цілі на відстані понад 600 кілометрів.

"адмірал горшков", зазначає видання, озброєний новими гіперзвуковими ракетами "Циркон". Зброя призначена для озброєння російських крейсерів, фрегатів і підводних човнів і може бути використана проти кораблів супротивника, так і проти наземних цілей.

Президент росії володимир путін рекламував "Циркон" як потужну зброю, здатну подолати будь-яку існуючу протиракетну оборону, літаючи в дев'ять разів швидше за швидкість звуку на дальності понад 1000 кілометрів.

"адмірала горшкова" та "казань" супроводжують два судна забезпечення під час їхнього візиту до Гавани, що, за словами кубинських чиновників, відображає "історично дружні стосунки" між росією та Кубою.

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що російські військові кораблі будуть перебувати в Гавані з середи по 17 червня, зазначивши, що жоден з них не нестиме ядерну зброю, і запевнивши, що їхня присутність "не становить загрози для регіону".

Заява Куби пішла за заявою США про те, що Вашингтон відстежує російські військові кораблі та літаки, які, як очікується, прибудуть до Карибського моря для участі у військових навчаннях.

Доповнення

Це не вперше, коли росія відправляє свої військові кораблі до Карибського басейну, але візит цього тижня пішов за попередженням путіна про те, що москва може відповісти на те, що західні союзники України дозволяють Києву використовувати свою зброю для завдання ударів по цілях у рф, надавши аналогічну зброю супротивникам Заходу у всьому світі, зауважує видання.