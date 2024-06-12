Военные корабли рф провели учения в Атлантике на пути к Кубе. На борту новые гиперзвуковые ракеты

Российские военные корабли, как заявили во вторник российские военные, провели учения в Атлантике, направляясь с визитом на Кубу, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В минобороны россии сообщили, что фрегат "адмирал горшков" и атомная подводная лодка "казань" провели учения, целью которых была имитация ракетного удара по группе кораблей противника.

В российском министерстве заявили, что учения включали компьютерное моделирование атаки на морские цели на расстоянии более 600 километров.

"адмирал горшков", отмечает издание, вооружен новыми гиперзвуковыми ракетами "циркон". Оружие предназначено для вооружения российских крейсеров, фрегатов и подводных лодок и может быть использовано как против кораблей противника, так и против наземных целей.

Президент россии владимир путин рекламировал "циркон" как мощное оружие, способное преодолеть любую существующую противоракетную оборону, летая в девять раз быстрее скорости звука на дальности более 1000 километров.

"адмирала горшкова" и "казань" сопровождают два судна обеспечения во время их визита в Гавану, что, по словам кубинских чиновников, отражает "исторически дружеские отношения" между россией и Кубой.

Министерство иностранных дел Кубы заявило, что российские военные корабли будут находиться в Гаване со среды по 17 июня, отметив, что ни один из них не будет нести ядерное оружие, и заверив, что их присутствие "не представляет угрозы для региона".

Заявление Кубы последовало за заявлением США о том, что Вашингтон отслеживает российские военные корабли и самолеты, которые, как ожидается, прибудут в Карибское море для участия в военных учениях.

Дополнение

Это не впервые, когда россия отправляет свои военные корабли в Карибский бассейн, но визит на этой неделе последовал за предупреждением путина о том, что москва может ответить на то, что западные союзники Украины позволяют Киеву использовать свое оружие для нанесения ударов по целям в рф, предоставив аналогичное оружие противникам Запада во всем мире, замечает издание.