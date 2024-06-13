Кораблі флоту рф, зокрема і атомний підводний човен, прибули на Кубу
Київ • УНН
Кораблі російського флоту, включаючи атомний підводний човен і фрегат, озброєні гіперзвуковими ракетами, прибули на Кубу з п'ятиденним візитом.
Російський фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань" у супроводі буксира і паливного судна прибули на Кубу з п'ятиденним візитом, який розглядають як демонстрацію сили з боку москви на тлі зростаючої напруженості через її вторгнення в Україну. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.
Як повідомляється, кораблі російського флот увійшли у міську гавань в середу.
Як повідомили у міністерстві оборони рф, підводний човен і фрегат оснащені гіперзвуковими ракетами "Циркон", крилатими ракетами "Калібр" і протикорабельними ракетами "Онікс",
Дорогою на Кубу чотири російські кораблі проводили в Атлантичному океані навчання із застосуванням "високоточної ракетної зброї".
Доповнення
Незвичайне розгортання російського флоту так близько до США відбулося після того, як Вашингтон і деякі інші західні союзники України дозволили Києву використовувати свою зброю по цілях на території росії на тлі поновлення російського наступу на Харківському напрямку і нестачі військ і боєприпасів.
Гавана розташована всього за 160 кілометрів (100 миль) від Кі-Веста в південному штаті Флорида, де у США є військово-морська авіаційна станція.
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Минулого тижня Куба заявила, що цей візит є стандартною практикою для військових кораблів з дружніх Гавані країн і що флот не несе ядерної зброї.
США, які стежили за кораблями, також применшили значення цього візиту. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у середу, що подібні військово-морські навчання - звична справа.
"Ми бачили подібне раніше, і ми очікуємо побачити подібне знову, і я не збираюся читати в цьому якісь конкретні мотиви", - сказав Салліван.
Він додав, що немає жодних доказів того, що росія перекидала ракети на Кубу, але США зберігатимуть пильність.
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