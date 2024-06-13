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Пісторіус спрогнозував, коли РФ може напасти на НАТО

Пісторіус спрогнозував, коли РФ може напасти на НАТО

Київ • УНН

 • 120362 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозує, що Росія може напасти на одну з країн НАТО у 2029 році, що вимагатиме відновлення обов'язкової військової служби і збільшення чисельності Бундесверу до 203 000 військовослужбовців і 200 000 резервістів.

Росія може напасти на країни-члени НАТО через п'ять років. Такий прогноз озвучив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як пише видання Bild, Пісторіус заявив, що "ситуація із загрозами змінилася порівняно з тією, яка була ще кілька років тому", передає УНН.

Деталі

У зв'язку з цим він зазначив, що країні потрібно повернути обов'язкову військову службу.

Ми повинні враховувати, що у 2029 році РФ буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу

пояснив Пісторіус.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому чисельність бундесверу має бути збільшено до 203 тис. Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.

Пісторіус поділився, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - підкреслив міністр.

Доповнення

Про ймовірне відновлення обов'язкового призову на військову службу в Німеччині на початку березня повідомило видання Der Spiegel. За його даними, міністр оборони країни Борис Пісторіус на той час вже доручив розробити моделі такої служби.

Німеччина передасть Україні ще 100 ракет для Patriot - Пісторіус11.06.24, 21:35 • 108049 переглядiв

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