Пісторіус спрогнозував, коли РФ може напасти на НАТО

Росія може напасти на країни-члени НАТО через п'ять років. Такий прогноз озвучив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як пише видання Bild, Пісторіус заявив, що "ситуація із загрозами змінилася порівняно з тією, яка була ще кілька років тому", передає УНН.

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У зв'язку з цим він зазначив, що країні потрібно повернути обов'язкову військову службу.

Ми повинні враховувати, що у 2029 році РФ буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу пояснив Пісторіус.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому чисельність бундесверу має бути збільшено до 203 тис. Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.

Пісторіус поділився, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - підкреслив міністр.

Доповнення

Про ймовірне відновлення обов'язкового призову на військову службу в Німеччині на початку березня повідомило видання Der Spiegel. За його даними, міністр оборони країни Борис Пісторіус на той час вже доручив розробити моделі такої служби.

Німеччина передасть Україні ще 100 ракет для Patriot - Пісторіус