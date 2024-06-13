Россия может напасть на страны-члены НАТО через пять лет. Такой прогноз озвучил министр обороны Германии Борис Писториус. Как пишет издание Bild, Писториус заявил, что «ситуация с угрозами изменилась по сравнению с той, которая была еще несколько лет назад», передает УНН.

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В связи с этим он отметил, что стране нужно вернуть обязательную военную службу.

Мы должны учитывать, что в 2029 году РФ будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава объяснил Писториус.

Он отметил, что в ближайшем будущем численность бундесвера должна быть увеличена до 203 тыс. В то же время, по оценкам НАТО, Германии также необходимо еще около 200 тыс. резервистов.

Писториус поделился, что бундесвер хочет набирать «самых сильных, самых подготовленных и самых мотивированных».

«Мы не хотим скучной и бессмысленной военной службы», - подчеркнул министр.

Дополнение

О вероятном возобновлении обязательного призыва на военную службу в Германии в начале марта сообщило издание Der Spiegel. По его данным, министр обороны страны Борис Писториус в то время уже поручил разработать модели такой службы.

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