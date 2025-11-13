$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 1998 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка

Киев • УНН

 • 2014 просмотра

Конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально остановлен. Как сообщили в правительстве, он будет возобновлен после дополнительной проверки добропорядочности его участников.

Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка

Кабинет министров остановил конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" из-за расследования НАБУ относительно возможных злоупотреблений в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально остановлен. Такое решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ относительно возможных злоупотреблений в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса. В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добросовестности и доверия к процессу 

- написала Свириденко.

По ее словам, конкурс будет возобновлен после дополнительной проверки добросовестности его участников.

Дополнение

В марте 2023 года Дмитрий Липпа возглавил "Оператор ГТС" Украины. Он был избран на должность по результатам открытого отбора, объявленного акционером компании АО "МГУ", и назначен по согласованию Кабинета министров Украины от 17 марта 2023 года.

12 февраля Липпа объявил, что покинет должность после завершения отопительного сезона 2024/2025. Он отметил, что до назначения преемника продолжит исполнять свои обязанности.

На следующий день наблюдательный совет объявил конкурс на должность генерального директора компании.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Павел Башинский

Политика
Энергоатом
Энергетика
Отопление
Обыск
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины