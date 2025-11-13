Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Київ • УНН
Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства “Оператор ГТС” офіційно зупинено. Як повдіомили в уряді, його буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.
Кабінет міністрів зупинив конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" через розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" офіційно зупинено. Таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу. У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу
За її словами, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.
Доповнення
У березні 2023 року Дмитро Липпа очолив "Оператор ГТС" України. Він був обраний на посаду за результатами відкритого відбору, оголошеного акціонером компанії АТ "МГУ", та призначений за погодження Кабінету міністрів України від 17 березня 2023 року.
12 лютого Липпа оголосив, що залишить посаду після завершення опалювального сезону 2024/2025. Він зазначив, що до призначення наступника продовжить виконувати свої обов’язки.
Наступного дня наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора компанії.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.