Конфликт между военными ТЦК в Одессе завершился выстрелом в воздух
Киев • УНН
В Одессе произошел конфликт между двумя военными из группы оповещения ТЦК, что привело к выстрелу в воздух из шумового устройства. Пострадавших нет.
В четверг, 26 февраля, в Одессе произошел конфликт между двумя военными из группы оповещения ТЦК, который закончился стрельбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Детали
Инцидент произошел на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе. Во время пребывания по маршруту оповещения произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных ТЦК и СП города Одессы.
В ходе эмоционального противостояния один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном. Подчеркиваем: табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет
В сети появилось соответствующее видео.
Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!
Как отметили в ТЦК, распространенная в сети информация о якобы "стрельбе по убегающим людям" является недостоверной и "направленной на дискредитацию мобилизации".
Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию по соблюдению воинской дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По указанному факту проведена безотлагательная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы по инциденту оформлены в установленном порядке
Напомним
В Кривом Роге военнообязанный, находившийся в розыске, ранил ножом военнослужащего ТЦК. Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали, его состояние стабильное.