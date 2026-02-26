$43.240.02
публикации
Эксклюзивы
Конфликт между военными ТЦК в Одессе завершился выстрелом в воздух

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Одессе произошел конфликт между двумя военными из группы оповещения ТЦК, что привело к выстрелу в воздух из шумового устройства. Пострадавших нет.

Конфликт между военными ТЦК в Одессе завершился выстрелом в воздух

В четверг, 26 февраля, в Одессе произошел конфликт между двумя военными из группы оповещения ТЦК, который закончился стрельбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Детали

Инцидент произошел на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе. Во время пребывания по маршруту оповещения произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных ТЦК и СП города Одессы.

В ходе эмоционального противостояния один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном. Подчеркиваем: табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет

- говорится в сообщении.

В сети появилось соответствующее видео.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Как отметили в ТЦК, распространенная в сети информация о якобы "стрельбе по убегающим людям" является недостоверной и "направленной на дискредитацию мобилизации".

Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию по соблюдению воинской дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По указанному факту проведена безотлагательная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы по инциденту оформлены в установленном порядке

- говорится в сообщении.

Напомним

В Кривом Роге военнообязанный, находившийся в розыске, ранил ножом военнослужащего ТЦК. Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали, его состояние стабильное.

Евгений Устименко

