Конфлікт між військовими ТЦК в Одесі завершився пострілом у повітря
Київ • УНН
В Одесі стався конфлікт між двома військовими з групи оповіщення ТЦК, що призвів до пострілу в повітря з шумового пристрою. Постраждалих немає.
У четвер, 26 лютого, в Одесі стався конфлікт між двома військовими з групи оповіщення ТЦК, який закінчився стріляниною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
Деталі
Інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі. Під час перебування за маршрутом оповіщення стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення одного з районних ТЦК та СП міста Одеси.
У ході емоційного протистояння один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет "Erma") холостим патроном. Наголошуємо: табельна зброя не застосовувалась, постраждалих внаслідок інциденту немає
В мережі з’явилось відповідне відео.
Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!
Як зазначили в ТЦК, поширена в мережі інформація про нібито "стрілянину по людях, які втікали" є недостовірною і "спрямованою на дискредитацію мобілізації".
Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП займає безкомпромісну позицію щодо дотримання військової дисципліни. Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України. За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності. Матеріали щодо інциденту оформлені у встановленому порядку
Нагадаємо
У Кривому Розі військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували, його стан стабільний.