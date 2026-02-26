Конфлікт між військовими ТЦК в Одесі завершився пострілом у повітря

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 498 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 2538 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 5548 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 48198 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 31243 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 46133 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 60437 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52229 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 60610 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31397 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
70%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під СевастополемVideo26 лютого, 04:31 • 4964 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 33989 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 29731 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 27538 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 29063 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 2538 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 2960 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 48198 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 60610 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 65813 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 27589 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 45843 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 48647 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 53235 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 53600 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

Конфлікт між військовими ТЦК в Одесі завершився пострілом у повітря

Київ • УНН

 • 238 перегляди

В Одесі стався конфлікт між двома військовими з групи оповіщення ТЦК, що призвів до пострілу в повітря з шумового пристрою. Постраждалих немає.

Конфлікт між військовими ТЦК в Одесі завершився пострілом у повітря

У четвер, 26 лютого, в Одесі стався конфлікт між двома військовими з групи оповіщення ТЦК, який закінчився стріляниною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі

Інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі. Під час перебування за маршрутом оповіщення стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення одного з районних ТЦК та СП міста Одеси.

У ході емоційного протистояння один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет "Erma") холостим патроном. Наголошуємо: табельна зброя не застосовувалась, постраждалих внаслідок інциденту немає

- йдеться в повідомленні.

В мережі з’явилось відповідне відео.

Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!

Як зазначили в ТЦК, поширена в мережі інформація про нібито "стрілянину по людях, які втікали" є недостовірною і "спрямованою на дискредитацію мобілізації".

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП займає безкомпромісну позицію щодо дотримання військової дисципліни. Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України. За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності. Матеріали щодо інциденту оформлені у встановленому порядку

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Кривому Розі військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували, його стан стабільний.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Збройні сили України
Кривий Ріг
Одеса