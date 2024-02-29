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Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны

Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 20:07  •  8283 просмотра

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк обсудил с американскими партнерами оборонные потребности Украины и призвал к продолжению военной поддержки для восстановления территориальной целостности Украины и уменьшения российской агрессии.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк  обсудил потребности украинских войск с международными партнерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал командующего.

Детали 

В формате онлайн присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина-США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны, который прошел в Вашингтоне. Тематическая часть, посвященная, в частности, вопросам Сухопутных войск, состоялась при участии уважаемых военных специалистов и аналитиков ведущих учреждений безопасности

- рассказал Павлюк.

Командующий выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России.

Генерал-лейтенант также заверил участников, что только продолжение поддержки Украины, Вооруженных Сил и Сухопутных войск ВСУ позволит полностью восстановить территориальную целостность страны в международно признанных границах и снизит возможности России распространить свою агрессию на другие страны.

Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN28 февраля 2024, 17:42 • 24789 просмотров

Во время разговора также очертил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против превосходящего противника. В частности, по отдельным видам вооружения, военной техники и возможностей усиления армейской авиации

- резюмировал Командующий Сухопутными войсками.

Напомним

Представитель Государственного департамента США заявил, что ситуация на поле боя в Украине крайне серьезная из-за нехватки боеприпасов у украинских военных и призвал Конгресс США проголосовать за предоставление помощи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Командувач Сухопутних військ розповів партнерам про потреби Сил оборони
Commander of the Land Forces told partners about the needs of the Defense Forces
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Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны

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