Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк обсудил потребности украинских войск с международными партнерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал командующего.

Детали

В формате онлайн присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина-США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны, который прошел в Вашингтоне. Тематическая часть, посвященная, в частности, вопросам Сухопутных войск, состоялась при участии уважаемых военных специалистов и аналитиков ведущих учреждений безопасности - рассказал Павлюк.

Командующий выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России.

Генерал-лейтенант также заверил участников, что только продолжение поддержки Украины, Вооруженных Сил и Сухопутных войск ВСУ позволит полностью восстановить территориальную целостность страны в международно признанных границах и снизит возможности России распространить свою агрессию на другие страны.

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Во время разговора также очертил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против превосходящего противника. В частности, по отдельным видам вооружения, военной техники и возможностей усиления армейской авиации - резюмировал Командующий Сухопутными войсками.

Напомним

Представитель Государственного департамента США заявил, что ситуация на поле боя в Украине крайне серьезная из-за нехватки боеприпасов у украинских военных и призвал Конгресс США проголосовать за предоставление помощи.