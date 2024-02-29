Командувач Сухопутних військ розповів партнерам про потреби Сил оборони

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9748 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71039 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155344 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152552 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126038 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134069 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85857 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93411 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99010 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89779 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5354 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5084 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5634 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4484 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4698 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152552 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223969 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373410 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309535 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2834 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14970 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31834 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28626 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126038 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Командувач Сухопутних військ розповів партнерам про потреби Сил оборони

Київ • УНН

 • 28499 перегляди

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк обговорив з американськими партнерами оборонні потреби України та закликав до продовження військової підтримки для відновлення територіальної цілісності України та зменшення російської агресії.

Командувач Сухопутних військ розповів партнерам про потреби Сил оборони

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк  обговорив потреби українських військ з міжнародними партнерами. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал командувача.

Деталі 

У форматі онлайн долучився до XVI Безпекового діалогу Україна-США щодо оцінювання оборонних спроможностей та потреб України після другого року війни, який пройшов у Вашингтоні. Тематична частина, присвячена, зокрема, питанням Сухопутних військ, відбулася за участі поважних військових фахівців та аналітиків провідних безпекових установ

- розповів Павлюк.

Командувач висловив подяку народові Сполучених Штатів за допомогу Україні та підкреслив її важливість для відбиття повномасштабної збройної агресії росії.

Генерал-лейтенант також запевнив учасників, що лише продовження підтримки України, Збройних Сил та Сухопутних військ ЗСУ дасть змогу повністю відновити територіальну цілісність країни в міжнародно визнаних кордонах та знизить можливості росії поширити свою агресію на інші країни.

Пентагон розглядає можливість військової допомоги Україні зі свого арсеналу, але це може зашкодити армії США - CNN28.02.24, 19:42 • 27616 переглядiв

Під час розмови також окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти переважаючого противника. Зокрема, щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації

- резюмував Командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо

Речник Державного департаменту США заявив, що ситуація на полі бою в Україні вкрай серйозна через нестачу боєприпасів в українських військових і закликав Конгрес США проголосувати за надання допомоги.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Державний департамент США
Пентагон
Конгрес Сполучених Штатів
Олександр Павлюк
Збройні сили України
Вашингтон
Telegram
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18