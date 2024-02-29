Командувач Сухопутних військ розповів партнерам про потреби Сил оборони
Київ • УНН
Генерал-лейтенант Олександр Павлюк обговорив з американськими партнерами оборонні потреби України та закликав до продовження військової підтримки для відновлення територіальної цілісності України та зменшення російської агресії.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк обговорив потреби українських військ з міжнародними партнерами. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал командувача.
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У форматі онлайн долучився до XVI Безпекового діалогу Україна-США щодо оцінювання оборонних спроможностей та потреб України після другого року війни, який пройшов у Вашингтоні. Тематична частина, присвячена, зокрема, питанням Сухопутних військ, відбулася за участі поважних військових фахівців та аналітиків провідних безпекових установ
Командувач висловив подяку народові Сполучених Штатів за допомогу Україні та підкреслив її важливість для відбиття повномасштабної збройної агресії росії.
Генерал-лейтенант також запевнив учасників, що лише продовження підтримки України, Збройних Сил та Сухопутних військ ЗСУ дасть змогу повністю відновити територіальну цілісність країни в міжнародно визнаних кордонах та знизить можливості росії поширити свою агресію на інші країни.
Пентагон розглядає можливість військової допомоги Україні зі свого арсеналу, але це може зашкодити армії США - CNN28.02.24, 19:42 • 27616 переглядiв
Під час розмови також окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти переважаючого противника. Зокрема, щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації
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Речник Державного департаменту США заявив, що ситуація на полі бою в Україні вкрай серйозна через нестачу боєприпасів в українських військових і закликав Конгрес США проголосувати за надання допомоги.