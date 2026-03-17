Китайские государственные нефтегазовые компании возобновили закупки российской нефти после четырехмесячной паузы – Reuters

Китайские государственные нефтегазовые компании, стремясь избежать дефицита поставок из-за войны на Ближнем Востоке, после четырехмесячной паузы возобновили поиски грузов российской нефти, воспользовавшись исключением из санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, пишет УНН.

Детали

Торговые подразделения государственных Sinopec и PetroChina на этой неделе обращались к поставщикам относительно возможных закупок российской нефти — это были бы их первые закупки с ноября, отметили источники, близкие к торговле российской нефтью.

Издание отмечает, что хотя по состоянию на вторник никаких соглашений не было подтверждено, два источника заявили, что сделки могут быть заключены в ближайшее время, ведь российская нефть остается дешевле по сравнению с конкурентами из Бразилии и Западной Африки, несмотря на рост цен и премий из-за войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля.

Государственный нефтетрейдер сообщил, что китайские компании "оценивают ситуацию", в частности, возможна ли оплата и доставка в пределах 30-дневного исключения, которое началось 12 марта и распространяется на грузы, которые уже были загружены.

Sinopec и PetroChina пока не предоставили комментариев.

Один из источников, знакомый с операциями PetroChina, отметил, что компании могут также пытаться обеспечить грузы в условиях "хаоса", покупая нефть российского происхождения у независимых китайских нефтепереработчиков или трейдеров, которые уже имеют ее на хранении.

Некоторые "чайники" (независимые НПЗ) готовы перепродать, поскольку это приносит им больше прибыли, чем переработка на собственных заводах - добавил источник.

Груз российской нефти ESPO, основного сорта для экспорта с Дальнего Востока, прибывающий в конце апреля, в последний раз предлагался российским производителем на $8 за баррель выше июльского контракта ICE Brent на условиях доставки. Для сравнения, бразильская нефть сорта Tupi для апреля оценивалась с премией $12–15 над датированным Brent.

Разница цен на ESPO, который преимущественно потребляют независимые китайские НПЗ, на прошлой неделе с дисконта $7–10 для мартовских грузов изменилась на премию $2–3 для апрельских/майских поставок.

Импорт российской нефти морским путем в Китай вырос в феврале до рекордных 1,92 млн баррелей в день, по данным Kpler, поскольку независимые покупатели скупали сильно сниженные грузы после того, как спрос Индии, основного покупателя, уменьшился.

Государственные компании с конца октября приостановили закупки российской нефти после введения санкций США против крупнейших российских нефтекомпаний — Rosneft и Lukoil.

Однако резкий рост спотовых премий и цен Brent более $100 за баррель временно усложняет работу независимых НПЗ, отметили три источника, ведь они обеспечены более дешевыми запасами российской и иранской нефти, приобретенной еще до начала войны.

