Китайські державні нафтогазові компанії відновили закупівлі російської нафти після чотиримісячної паузи - Reuters

У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
Популярнi новини
США закликають союзників визнати Революційну гвардію Ірану та "Хезболлу" терористичними17 березня, 03:55 • 13358 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті17 березня, 06:01 • 21518 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 17657 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії07:37 • 14144 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 10033 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 12168 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 10079 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 36152 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 51432 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 43966 перегляди
Китайські державні нафтогазові компанії відновили закупівлі російської нафти після чотиримісячної паузи - Reuters

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Sinopec та PetroChina шукають вантажі з рф через ризики дефіциту та вигідні ціни. Російська нафта дешевша за аналоги з Бразилії та Західної Африки.

Китайські державні нафтогазові компанії, прагнучи уникнути дефіциту постачання через війну на Близькому Сході, після чотиримісячної паузи відновили пошуки вантажів російської нафти, скориставшись винятком із санкцій США. Про це повідомляє Reuters посилаючись на п’ять джерел, пише УНН.

Деталі

Торгові підрозділи державних Sinopec та PetroChina цього тижня зверталися до постачальників щодо можливих закупівель російської нафти — це були б їхні перші закупівлі з листопада, зазначили джерела, близькі до торгівлі російською нафтою.

Видання зазначає, що хоча станом на вівторок жодних угод не було підтверджено, двоє джерел заявили, що угоди можуть бути укладені найближчим часом, адже російська нафта залишається дешевшою порівняно з конкурентами з Бразилії та Західної Африки, незважаючи на зростання цін і премій через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка почалася 28 лютого.

Державний нафтотрейдер повідомив, що китайські компанії "оцінюють ситуацію", зокрема чи можлива оплата та доставка у межах 30-денного винятку, що розпочався 12 березня та поширюється на вантажі, які вже були завантажені.

Sinopec і PetroChina наразі не надали коментарів.

"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф17.03.26, 14:18 • 5346 переглядiв

Одне з джерел, знайоме з операціями PetroChina, зазначило, що компанії можуть також намагатися забезпечити вантажі в умовах "хаосу", купуючи нафту російського походження у незалежних китайських нафтопереробників або трейдерів, які вже мають її на зберіганні.

Деякі "чайники" (незалежні НПЗ) готові перепродати, оскільки це приносить їм більше прибутку, ніж переробка на власних заводах

- додало джерело.

Вантаж російської нафти ESPO, основного сорту для експорту з Далекого Сходу, що прибуває наприкінці квітня, востаннє пропонувався російським виробником на $8 за барель вище липневого контракту ICE Brent на умовах доставки. Для порівняння, бразильська нафта сорту Tupi для квітня оцінювалася з премією $12–15 над датованим Brent.

Різниця цін на ESPO, який переважно споживають незалежні китайські НПЗ, минулого тижня з дисконту $7–10 для березневих вантажів змінилася на премію $2–3 для квітневих/травневих поставок.

Імпорт російської нафти морським шляхом у Китай зріс у лютому до рекордних 1,92 млн барелів на день, за даними Kpler, оскільки незалежні покупці скуповували сильно знижені вантажі після того, як попит Індії, основного покупця, зменшився.

Державні компанії з кінця жовтня призупинили закупівлі російської нафти після введення санкцій США проти найбільших російських нафтокомпаній — Rosneft і Lukoil.

Однак різке зростання спотових премій та цін Brent понад $100 за барель тимчасово ускладнює роботу незалежних НПЗ, зазначили троє джерел, адже вони забезпечені дешевшими запасами російської та іранської нафти, придбаної ще до початку війни.

США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності17.03.26, 13:29 • 10752 перегляди

