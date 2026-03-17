Китайські державні нафтогазові компанії відновили закупівлі російської нафти після чотиримісячної паузи - Reuters

Китайські державні нафтогазові компанії, прагнучи уникнути дефіциту постачання через війну на Близькому Сході, після чотиримісячної паузи відновили пошуки вантажів російської нафти, скориставшись винятком із санкцій США. Про це повідомляє Reuters посилаючись на п’ять джерел, пише УНН.

Торгові підрозділи державних Sinopec та PetroChina цього тижня зверталися до постачальників щодо можливих закупівель російської нафти — це були б їхні перші закупівлі з листопада, зазначили джерела, близькі до торгівлі російською нафтою.

Видання зазначає, що хоча станом на вівторок жодних угод не було підтверджено, двоє джерел заявили, що угоди можуть бути укладені найближчим часом, адже російська нафта залишається дешевшою порівняно з конкурентами з Бразилії та Західної Африки, незважаючи на зростання цін і премій через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка почалася 28 лютого.

Державний нафтотрейдер повідомив, що китайські компанії "оцінюють ситуацію", зокрема чи можлива оплата та доставка у межах 30-денного винятку, що розпочався 12 березня та поширюється на вантажі, які вже були завантажені.

Sinopec і PetroChina наразі не надали коментарів.

Одне з джерел, знайоме з операціями PetroChina, зазначило, що компанії можуть також намагатися забезпечити вантажі в умовах "хаосу", купуючи нафту російського походження у незалежних китайських нафтопереробників або трейдерів, які вже мають її на зберіганні.

Деякі "чайники" (незалежні НПЗ) готові перепродати, оскільки це приносить їм більше прибутку, ніж переробка на власних заводах - додало джерело.

Вантаж російської нафти ESPO, основного сорту для експорту з Далекого Сходу, що прибуває наприкінці квітня, востаннє пропонувався російським виробником на $8 за барель вище липневого контракту ICE Brent на умовах доставки. Для порівняння, бразильська нафта сорту Tupi для квітня оцінювалася з премією $12–15 над датованим Brent.

Різниця цін на ESPO, який переважно споживають незалежні китайські НПЗ, минулого тижня з дисконту $7–10 для березневих вантажів змінилася на премію $2–3 для квітневих/травневих поставок.

Імпорт російської нафти морським шляхом у Китай зріс у лютому до рекордних 1,92 млн барелів на день, за даними Kpler, оскільки незалежні покупці скуповували сильно знижені вантажі після того, як попит Індії, основного покупця, зменшився.

Державні компанії з кінця жовтня призупинили закупівлі російської нафти після введення санкцій США проти найбільших російських нафтокомпаній — Rosneft і Lukoil.

Однак різке зростання спотових премій та цін Brent понад $100 за барель тимчасово ускладнює роботу незалежних НПЗ, зазначили троє джерел, адже вони забезпечені дешевшими запасами російської та іранської нафти, придбаної ще до початку війни.

