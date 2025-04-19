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Китай и россия представляют общую угрозу для мира - Премьер-министр Канады

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Премьер Канады Марк Карни назвал Китай одной из крупнейших угроз иностранному вмешательству в дела страны. Он заявил о растущей угрозе КНР в Арктике и ее партнерстве с рф как опасность для Азии.

Китай и россия представляют общую угрозу для мира - Премьер-министр Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Китай является одной из самых больших угроз иностранному вмешательству в дела Канады и является растущей угрозой в Арктике. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг, 17 апреля во время дебатов перед выборами, когда Карни попросили назвать самую большую угрозу безопасности Канады, он ответил: "Китай".

По словам премьер-министра, Канада должна противостоять китайским угрозам иностранного вмешательства. Он также раскритиковал Китай за партнерство с россией в войне с Украиной и сказал, что это является угрозой для более широкой Азии и Тайваня в частности.

Напомним

08 апреля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. 

09 апреля 2025 года Владимир Зеленский заявил, что 155 граждан Китая воюют против украинцев на территории Украины. Вербовка происходит через соцсети, в частности Тик-Ток.

Украина получила информацию о поставках Китаем оружия россии. В частности, речь идет о порохе и артиллерии, а также производстве оружия на территории рф.

Президент Украины ввел санкции против трех китайских компаний, связанных с поставками материалов для производства российского оружия, в частности ОТРК "Искандер".

В Палате представителей США повторно подан законопроект о санкциях против китайских компаний, помогающих россии в войне. В список попали Huawei, DJI, Hikvision и другие.

Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон, заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на то, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Китай поставляет оружие, в том числе порох, россии.

Пленные китайцы надеются на возвращение домой14.04.25, 18:19 • 9565 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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