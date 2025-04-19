Китай и россия представляют общую угрозу для мира - Премьер-министр Канады
Киев • УНН
Премьер Канады Марк Карни назвал Китай одной из крупнейших угроз иностранному вмешательству в дела страны. Он заявил о растущей угрозе КНР в Арктике и ее партнерстве с рф как опасность для Азии.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Китай является одной из самых больших угроз иностранному вмешательству в дела Канады и является растущей угрозой в Арктике. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
В четверг, 17 апреля во время дебатов перед выборами, когда Карни попросили назвать самую большую угрозу безопасности Канады, он ответил: "Китай".
По словам премьер-министра, Канада должна противостоять китайским угрозам иностранного вмешательства. Он также раскритиковал Китай за партнерство с россией в войне с Украиной и сказал, что это является угрозой для более широкой Азии и Тайваня в частности.
Напомним
08 апреля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.
09 апреля 2025 года Владимир Зеленский заявил, что 155 граждан Китая воюют против украинцев на территории Украины. Вербовка происходит через соцсети, в частности Тик-Ток.
Украина получила информацию о поставках Китаем оружия россии. В частности, речь идет о порохе и артиллерии, а также производстве оружия на территории рф.
Президент Украины ввел санкции против трех китайских компаний, связанных с поставками материалов для производства российского оружия, в частности ОТРК "Искандер".
В Палате представителей США повторно подан законопроект о санкциях против китайских компаний, помогающих россии в войне. В список попали Huawei, DJI, Hikvision и другие.
Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон, заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на то, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Китай поставляет оружие, в том числе порох, россии.
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