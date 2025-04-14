Пленные китайцы надеются на возвращение домой

Граждане Китая, которые были взяты в плен, надеются, что Пекин поможет осуществить обмен между Украиной и россией, и они смогут вернуться на родину. Об этом заявил пленный гражданин Китая Чжан Жэньбо во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы надеемся, что Китай, китайское правительство может помочь осуществить обмен между Украиной и россией, и мы вернемся в Китай

- сказал Жэньбо.

Он также подчеркнул, что оба ранее не имели отношения к государственным органам власти КНР и не служили в армии, а заключили контракт с российской армией, руководствуясь рекламой в соцсетях.

Другой пленный - Ван Гуанцзюнь рассказал, что китайское правительство предупреждало, что гражданам Китая не желательно ехать в россию, и в места, где ведутся боевые действия.

Напомним

Китайский пленный Ван Гуанцзюнь, воевавший на стороне россии против Украины, призвал своих сограждан не ехать на войну, и подчеркнул, что россия не такая сильная.