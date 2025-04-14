Виявилося, що росія не така сильна: полонений китаєць звернувся до співгромадян

Китайський полонений Ван Гуанцзюнь, який воював на боці росії проти України, закликав своїх співгромадян не їхати на війну, та наголосив, що росія не така сильна. Про це Гуанцзюнь сказав під час пресконференції, передає УНН.

Для тих наших співгромадян Китаю, які захочуть взяти участь в цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити, тому що все, що ми чули від росіян, це була неправда. Виявилося, що росія не така сильна, і Україна не слабка, і тому краще взагалі не брати участь в цьому - сказав Гуанцзюнь.

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Слідчі Служби Безпеки України (СБУ) провели перші допити китайських військовополонених, яких Збройні Сили України (ЗСУ) взяли у полон у Донецькій області. Вони розповіли, яким чином опинилися на війні та які завдання виконували у складі російської армії на території України.

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