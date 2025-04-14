Виявилося, що росія не така сильна: полонений китаєць звернувся до співгромадян
Київ • УНН
Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що росія не така сильна, як здається. Він закликав китайців не брати участі у війні на боці рф, бо це небезпечно.
Китайський полонений Ван Гуанцзюнь, який воював на боці росії проти України, закликав своїх співгромадян не їхати на війну, та наголосив, що росія не така сильна. Про це Гуанцзюнь сказав під час пресконференції, передає УНН.
Для тих наших співгромадян Китаю, які захочуть взяти участь в цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити, тому що все, що ми чули від росіян, це була неправда. Виявилося, що росія не така сильна, і Україна не слабка, і тому краще взагалі не брати участь в цьому
Нагадаємо
Слідчі Служби Безпеки України (СБУ) провели перші допити китайських військовополонених, яких Збройні Сили України (ЗСУ) взяли у полон у Донецькій області. Вони розповіли, яким чином опинилися на війні та які завдання виконували у складі російської армії на території України.
Один - "турист", інший - завербований: нові подробиці допиту китайських полонених09.04.25, 23:37 • 10306 переглядiв