Китайский пленный Ван Гуанцзюнь, воевавший на стороне россии против Украины, призвал своих сограждан не ехать на войну, и подчеркнул, что россия не так сильна. Об этом Гуанцзюнь сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Для тех наших сограждан Китая, которые захотят принять участие в этой войне, мы хотим сказать, что не стоит этого делать, потому что все, что мы слышали от россиян, это была неправда. Оказалось, что россия не так сильна, и Украина не слаба, и поэтому лучше вообще не участвовать в этом - сказал Гуанцзюнь.

Напомним

Следователи Службы Безопасности Украины (СБУ) провели первые допросы китайских военнопленных, которых Вооруженные Силы Украины (ВСУ) взяли в плен в Донецкой области. Они рассказали, каким образом оказались на войне и какие задачи выполняли в составе российской армии на территории Украины.

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