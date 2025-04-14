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Financial Times

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The Guardian

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Полонені китайці сподіваються на повернення додому

Київ • УНН

 • 9442 перегляди

Громадяни Китаю, що потрапили в полон, сподіваються на допомогу Пекіна в обміні між Україною та росією. Вони стверджують, що не мали зв'язків з урядом Китаю та завербувалися через рекламу.

Полонені китайці сподіваються на повернення додому

Громадяни Китаю, які були взяті в полон, сподіваються, що Пекін допоможе здійснити обмін між Україною та росією, і вони зможуть повернутися на батьківщину. Про це заявив полонений громадянин Китаю Чжан Ренбо під час пресконференції, передає УНН.

Ми сподіваємося, що Китай, китайський уряд може допомогти здійснити обмін між Україною та росією, і ми повернемося до Китаю

- сказав Ренбо.

Він також наголосив, що обидва раніше не мали стосунку до державних органів влади КНР і не служили в армії, а уклали контракт з російською армією, керуючись рекламою в соцмережах.

Інший полонений - Ван Гуанцзюнь розповів, що китайський уряд попереджав, що громадянам Китаю не бажано їхати до росії, і в місця, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо

Китайський полонений Ван Гуанцзюнь, який воював на боці росії проти України, закликав своїх співгромадян не їхати на війну, та наголосив, що росія не така сильна.

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