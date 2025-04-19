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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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The Guardian

The New York Times

Китай і росія становлять спільну загрозу для світу - Прем'єр-міністр Канади

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Прем'єр Канади Марк Карні назвав Китай однією з найбільших загроз іноземному втручанню у справи країни. Він заявив про зростаючу загрозу КНР в Арктиці та її партнерство з рф як небезпеку для Азії.

Китай і росія становлять спільну загрозу для світу - Прем'єр-міністр Канади

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз іноземному втручанню у справи Канади і є зростаючою загрозою в Арктиці. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

У четвер, 17 квітня під час дебатів перед виборами, коли Карні попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади, він відповів: "Китай".

За словами прем'єр-міністра, Канада має протистояти китайським загрозам іноземного втручання. Він також розкритикував Китай за партнерство з росією у війні з Україною і сказав, що це є загрозою для ширшої Азії та Тайваню зокрема.

Нагадаємо

08 квітня 2025 року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. 

09 квітня 2025 року Володимир Зеленський заявив, що 155 громадян Китаю воюють проти українців на території України. Вербування відбувається через соцмережі, зокрема Тік-Ток.

Україна отримала інформацію про постачання Китаєм зброї росії. Зокрема, йдеться про порох та артилерію, а також виробництво зброї на території рф.

Президент України запровадив санкції проти трьох китайських компаній, які пов'язані з постачанням матеріалів для виробництва російської зброї, зокрема ОТРК "Іскандер".

У Палаті представників США повторно подано законопроєкт про санкції проти китайських компаній, які допомагають росії у війні. До списку потрапили Huawei, DJI, Hikvision та інші.

Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній із сторін, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на те, що Президент України Володимир Зеленський стверджував, що Китай постачає зброю, у тому числі порох, росії.

Полонені китайці сподіваються на повернення додому14.04.25, 18:19 • 9565 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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