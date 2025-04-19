Китай і росія становлять спільну загрозу для світу - Прем'єр-міністр Канади
Київ • УНН
Прем'єр Канади Марк Карні назвав Китай однією з найбільших загроз іноземному втручанню у справи країни. Він заявив про зростаючу загрозу КНР в Арктиці та її партнерство з рф як небезпеку для Азії.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз іноземному втручанню у справи Канади і є зростаючою загрозою в Арктиці. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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У четвер, 17 квітня під час дебатів перед виборами, коли Карні попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади, він відповів: "Китай".
За словами прем'єр-міністра, Канада має протистояти китайським загрозам іноземного втручання. Він також розкритикував Китай за партнерство з росією у війні з Україною і сказав, що це є загрозою для ширшої Азії та Тайваню зокрема.
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