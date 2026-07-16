Киев подвергся шестой баллистической атаке рф за июль - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар рф по Киеву, указав, что это уже шестая баллистическая атака россии на столицу Украины за июль и что в москве рассчитывают на террор баллистикой и продолжают удары, поэтому важно ускоряться с поставками перехватчиков для ПВО, пишет УНН.

"В Киеве по состоянию на сейчас известно о двух погибших из-за ракетного российского удара этой ночью. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро раненых, и среди них ребенок. россияне повредили многоэтажку, складские помещения, автомобили. Из-за российских ударов по Харьковщине четыре человека ранены. Дронами и авиабомбой атаковали область. Повреждены обычные жилые дома, абсолютно гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты. По обычному парку ударили в Сумах, в регионе атаковали тракторную бригаду. В Запорожье повреждены многоквартирные дома. Есть повреждения на объектах энергосети на Винничине, Житомирщине, Николаевщине и Донетчине", - написал Зеленский в соцсетях.

В целом, указал Президент, россияне применили 13 ракет, из них 8 – баллистические, и 151 дрон.

рф атаковала Украину 13 ракетами и 151 беспилотником: обезврежены 3 из 8 баллистических и 129 дронов

Только за июль этой ночью уже была шестая баллистическая атака по Киеву. В москве рассчитывают на террор баллистикой и продолжают удары, и очень важно сейчас ускоряться с поставками перехватчиков для ПВО. Каждый пакет имеет значение, и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизни наших людей и сбивать российское желание воевать дальше. Благодарю всех, кто помогает