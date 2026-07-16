Киев подвергся шестой баллистической атаке рф за июль - Зеленский отреагировал
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о двух погибших и пяти раненых в результате ночной ракетной атаки на Киев. Он подчеркнул необходимость ускорения поставок перехватчиков для ПВО из-за шестой баллистической атаки на столицу за июль.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар рф по Киеву, указав, что это уже шестая баллистическая атака россии на столицу Украины за июль и что в москве рассчитывают на террор баллистикой и продолжают удары, поэтому важно ускоряться с поставками перехватчиков для ПВО, пишет УНН.
Детали
"В Киеве по состоянию на сейчас известно о двух погибших из-за ракетного российского удара этой ночью. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро раненых, и среди них ребенок. россияне повредили многоэтажку, складские помещения, автомобили. Из-за российских ударов по Харьковщине четыре человека ранены. Дронами и авиабомбой атаковали область. Повреждены обычные жилые дома, абсолютно гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты. По обычному парку ударили в Сумах, в регионе атаковали тракторную бригаду. В Запорожье повреждены многоквартирные дома. Есть повреждения на объектах энергосети на Винничине, Житомирщине, Николаевщине и Донетчине", - написал Зеленский в соцсетях.
В целом, указал Президент, россияне применили 13 ракет, из них 8 – баллистические, и 151 дрон.
рф атаковала Украину 13 ракетами и 151 беспилотником: обезврежены 3 из 8 баллистических и 129 дронов16.07.26, 09:42 • 1818 просмотров
Только за июль этой ночью уже была шестая баллистическая атака по Киеву. В москве рассчитывают на террор баллистикой и продолжают удары, и очень важно сейчас ускоряться с поставками перехватчиков для ПВО. Каждый пакет имеет значение, и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизни наших людей и сбивать российское желание воевать дальше. Благодарю всех, кто помогает
В Киеве ликвидировали пожары после атаки рф - показали последствия16.07.26, 09:29 • 1076 просмотров