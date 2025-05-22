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Каждый шаг - вклад в Победу: в Тернополе состоится масштабный забег в поддержку воинов MHP Run4Victory

Киев • УНН

 • 28 просмотра

7 июня в Тернополе пройдет благотворительный забег MHP Run4Victory, чтобы собрать средства для 44-й артбригады. Участники стремятся обеспечить военных дронами и необходимым оборудованием.

Каждый шаг - вклад в Победу: в Тернополе состоится масштабный забег в поддержку воинов MHP Run4Victory

В субботу, 7 июня, в Тернополе состоится масштабный забег MHP Run4Victory, передает УНН.

Детали

Цель мероприятия – собрать средства для поддержки 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. На забег уже зарегистрировались около 500 участников, среди них военнослужащие бригады — майор Анатолий Лужанский и младший лейтенант Андрей Череватый. Они уже начали свою подготовку, в частности, присоединились к открытой тренировке – разминке и забегу на 5 км.

"Я отвечаю за физическую подготовленность личного состава бригады. Чтобы качественно подготовиться к забегу, стоит подтянуть общую выносливость, то есть постоянно делать тренировки, хотя бы три раза в неделю, — говорит начальник физической подготовки и спорта 44 отдельной артиллерийской бригады, майор Анатолий Лужанский. — В такой важный момент для страны спорт объединяет людей, и главное — чтобы мы пробежали этот забег и не было никаких травм".

С побратимом готовится к забегу и младший лейтенант Андрей Череватый. К 44-й бригаде военный присоединился в 2016 году и до 2019-го работал командиром пушки Гиацинт, а с 2017 года еще и главным сержантом батареи. Участвовал в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях.

"С началом полномасштабного вторжения в 2022 году тоже был командиром пушки, но уже на Гаубице М777. Это британско-американская прицепная гаубица со стволом калибра 155 миллиметров. Работал на Запорожском направлениях, а также на Донецком и Луганском", — вспоминает военный. 

За это время, с 2016 года и по сей день, изменились сами методы ведения войны, говорит Череватый. Интенсивность боев сейчас намного больше, в частности, из-за войны дронов, гораздо больше павших. После 2022 года война коснулась каждого и это объединило всех украинцев. 

Сейчас Череватый работает на должности офицера гражданско-военного сотрудничества, где занимается, в частности, вопросами помощи семьям погибших и пропавших без вести.

"Это помощь в документальном сопровождении, предоставление консультаций об их правах как членов семей погибших. Здесь к каждому нужно находить подход: выслушать, обнять, понять. Это больше работа по поддержке, и моральной, и психологической, и юридическая помощь тоже. Гражданско-военное сотрудничество — это налаживание моста между гражданскими и военными, чтобы не было между ними пропасти", — отмечает младший лейтенант.

Налаживание такой связи происходит и через спорт. Сам военный ранее активно участвовал в соревнованиях, в частности, по гиревому спорту, рукопашному бою, кроссфиту. В прошлом году принял участие в забеге за павших воинов, беговую традицию продолжает и в 2025-м. 

"Я думаю дистанцию 10 километров преодолею. В прошлом году на забеге, который организовал МХП в Тернополе, мы тоже привлекались с майором Лужанским, бежали по 5 километров за погибшего Героя. Я писал имя Героя, который был моим побратимом и он был в моем расчете, я у него был командиром пушки и во время боевого дежурства он погиб. Я бежал в честь него. Думаю, это очень важные вещи, такие забеги, результат которых идет на то, чтобы собрать на тот же дрон, или на FPV-шку для бригады, которая выполняет задачи в районе боевых действий", — отмечает Череватый.

Тем более, бег хорошо разгружает, это как психологический отдых, добавляет военный. Поэтому советует присоединяться и самим в этом убедиться.  К слову, испытали свои силы и присоединились к традиционной разминке и забегу на 5 км от клуба Ternopil Runday могут все желающие. Подготовиться к забегу можно путем посещения открытых тренировок.

"Мы каждую субботу в 8:55 собираемся и бегаем 5 километров. Эта разминка — это часть этого процесса, чтобы лучше было бежать. Это классно делать в компании, когда ты приходишь и видишь, что все так же как и ты настроены, огонь в глазах, ты понимаешь, что ты не один", — рассказывает координатор Ternopil Runday Андрей Бородий.

Справка

Событие в Тернополе продолжает серию забегов MHP Run4Victory, которые в этом году проходят в Киеве, Луцке и Виннице под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". Благотворительные забеги в разных городах страны инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Все собранные средства направляют на поддержку местных воинских частей в городе, где происходит забег. В Тернополе это — 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола. Защитники этой бригады сейчас участвуют в боях на Запорожском и Сумском направлениях. Собранные средства помогут обеспечить подразделение необходимыми дронами и оборудованием, которые ежедневно спасают жизни и приближают победу.

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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