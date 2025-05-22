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Financial Times

El País

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Кожен крок - внесок у Перемогу: у Тернополі відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів MHP Run4Victory

Київ • УНН

 • 48 перегляди

7 червня в Тернополі пройде благодійний забіг MHP Run4Victory, щоб зібрати кошти для 44-ї артбригади. Учасники прагнуть забезпечити військових дронами та необхідним обладнанням.

Кожен крок - внесок у Перемогу: у Тернополі відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів MHP Run4Victory

У суботу, 7 червня, в Тернополі відбудеться масштабний забіг MHP Run4Victory, передає УНН.

Деталі

Мета заходу – зібрати кошти для підтримки 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. На забіг вже зареєструвались близько 500 учасників, серед них військовослужбовці бригади — майор Анатолій Лужанський та молодший лейтенант Андрій Череватий. Вони вже розпочали свою підготовку, зокрема долучились до відкритого тренування — розминки і забігу на 5 км.

"Я відповідаю за фізичну підготовленість особового складу бригади. Щоб якісно підготуватись до забігу, варто підтягнути загальну витривалість, тобто постійно робити тренування, хоча б три рази на тиждень, — говорить начальник фізичної підготовки і спорту 44 окремої артилерійської бригади, майор Анатолій Лужанський. — У такий важливий момент для країни спорт поєднує людей, і головне — щоб ми пробігли цей забіг і не було ніяких травм".

Із побратимом готується до забігу і молодший лейтенант Андрій Череватий. До 44-ої бригади військовий долучився у 2016 році і до 2019-го працював командиром гармати Гіацинт, а з 2017 року ще і головним сержантом батареї. Брав участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках.

"З початком повномасштабного вторгнення в 2022 році теж був командиром гармати, але вже на Гаубиці М777. Це британсько-американська причіпна гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів. Працював на Запорізькому напрямках, а також на Донецькому і Луганському", — пригадує військовий. 

За цей час, з 2016 року і до нині, змінилися самі методи ведення війни, каже Череватий. Інтенсивність боїв зараз набагато більша, зокрема, через війну дронів, набагато більше полеглих. Після 2022 року війна торкнулась кожного і це об’єднало всіх українців. 

Зараз Череватий працює на посаді офіцера цивільно-військового співробітництва, де займається, зокрема, питаннями допомоги родинам загиблих та зниклих безвісти.

"Це допомога у документальному супроводі, надання консультацій про їхні права як членів родин загиблих. Тут до кожного треба знаходити підхід: вислухати, обняти, зрозуміти. Це більше робота по підтримці, і моральній, і психологічній, і юридична допомога теж. Цивільно-військове співробітництво — це налагодження мосту між цивільними та військовими, щоб не було між ними прірви", — наголошує молодший лейтенант.

Налагодження такого зв'язку відбувається і через спорт. Сам військовий раніше активно брав участь в змаганнях, зокрема, по гирьовому спорту, рукопашному бою, кросфіту. Минулого року взяв участь у забігу за полеглих воїнів, бігову традицію продовжує і у 2025-му. 

"Я думаю на дистанцію 10 кілометрів подолаю. Минулого року на забігу, який організував МХП в Тернополі, ми теж залучалися з майором Лужанським, бігли по 5 кілометрів за загиблого Героя. Я писав ім’я Героя, який був моїм побратимом і він був у моєму розрахунку, я в нього був командиром гармати і під час бойового чергування він загинув. Я біг в честь нього. Думаю, це дуже важливі речі, такі забіги, результат яких йде на те, щоб зібрати на той самий дрон, чи на FPV-шку для бригади, яка виконує завдання в районі бойових дій", — наголошує Череватий.

Тим паче, біг добре розгружає, це як психологічний відпочинок, додає військовий. Тому радить долучатися і самим у цьому переконатися.  До слова, випробували свої сили і долучились до традиційної розминки і забігу на 5 км від клубу Ternopil Runday можуть усі охочі. Підготуватися до забігу можна шляхом відвідування відкритих тренувань.

"Ми щосуботи  о 8:55 збираємось і бігаємо 5 кілометрів. Ця розминка — це частина цього процесу, щоб краще було бігти. Це класно робити у компанії, коли ти приходиш і бачиш, що всі так само як і ти налаштовані, вогонь в очах, ти розумієш, що ти не один", — розповідає координатор Ternopil Runday Андрій Бородій.

Довідка

Подія в Тернополі продовжує серію забігів MHP Run4Victory, що цьогоріч проходять у Києві, Луцьку та Вінниці під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя". Благодійні забіги в різних містах країни ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Усі зібрані кошти спрямовують на підтримку місцевих військових частин у місті, де відбувається забіг. У Тернополі це — 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола. Захисники цієї бригади наразі беруть участь у боях на Запорізькому та Сумському напрямках. Зібрані кошти допоможуть забезпечити підрозділ необхідними дронами та обладнанням, які щодня рятують життя і наближають перемогу.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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