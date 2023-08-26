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Категорически неприемлемо: в МИД отреагировали на намерение пяти стран ЕС продлить запрет на импорт агропродукции из Украины

Категорически неприемлемо: в МИД отреагировали на намерение пяти стран ЕС продлить запрет на импорт агропродукции из Украины

Киев • УНН

 • 1154556 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после 15 сентября - категорически неприемлемо. Так в МИД Украины отреагировали на намерения Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна, передает УНН.

Цитата

"Обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года.

Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", - говорится в комментарии МИД.

Добавим

В ведомстве отметили, что такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

"Призываем руководство Евросоюза и причастные страны, некоторые из которых получили усиленное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета, найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации. Только в духе солидарности можно противодействовать вызовам, вызванным российской агрессией против Украины, укреплять Единый рынок ЕС", - резюмировали в МИД.

Напомним

25 августа на совместной конференции министры сельского хозяйства пяти стран: Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия подтвердили стремление продлить запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

Контекст

На днях Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен важность восстановления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объёме с 15 сентября. Сейчас украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. В то же время, недавно появлялась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций, в частности, к Польше, если она реализует свое решение единолично блокировать украинскую агропродукцию.

По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов. В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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